Tina Van der Stock is nieuwe directeur van Atheneum Brugge

Sinds 1 september staat een nieuwe directeur aan het hoofd van het Atheneum Brugge. Tina Van der Stock (43) uit Sijsele volgt Veerle Schelstraete op die terugkeert naar het volwassenenonderwijs.

De nieuwe directeur begon haar onderwijscarrière in 2002 als leerkracht in het Atheneum en Leefschool De Tandem in Eeklo. Later volgden nog opdrachten in Temse en Sint-Niklaas. In 2012 ging ze aan de slag als adjunct-directeur aan GO! Atheneum Ninove en in 2016 zette ze de stap naar het ambt van directeur aan GO! Atheneum Denderleeuw. Vanaf 2019-2020 werkte ze vanuit haar functie als directeur een schooljaar als vervangend coördinerend directeur van de scholengemeenschap Denderleeuw-Liedekerke-Ninove. Vorig schooljaar was ze actief als lector en als onderzoeker aan Howest.

Oud-leerling

“Ik ben oud-leerling van deze school en dat is een van de redenen waarom ik me kandidaat stelde. Ook mijn passie om samen met een gemotiveerd team kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs uit te stippelen, was een belangrijke factor om in het Atheneum Brugge aan de slag te gaan. Dat ik deze directiefunctie kan uitoefenen in een school in de nabijheid van mijn woonplaats, is leuk meegenomen, maar had geen invloed op mijn motivatie voor deze job”, vertelt de kersverse directeur. “We zijn blij met de aanstelling van Tina als directeur van het Atheneum”, vult algemeen directeur Pieter De Winne aan. “De beleidslijnen van de school blijven ongewijzigd en het team wil duidelijk doorgaan op de weg die de school al enkele jaren bewandelt. Een nieuwe directeur verandert niets aan deze visie. Atheneum Brugge blijft hoe dan ook een doorstroomcampus, die de leerlingen goed voorbereidt op het hoger onderwijs.” Niettegenstaande de laattijdige aanstelling van Tina Van der Stock is het schooljaar in de beste omstandigheden gestart. “De campusdirecteur van de middenschool en mijn team hebben de voorbije weken schitterend werk geleverd om voor iedereen een vlotte en leuke start van het nieuwe schooljaar te garanderen”, besluit de nieuwe directeur. (PDC)