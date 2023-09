Vijf nieuwe onderwijsrichtingen scoren meteen in Athena High School in Oostende

De start van het nieuwe schooljaar is bij GO! Scholengroep Stroom goed ingezet. In het vijfdejaar van de ‘highschool’ Athena in de Spilliaerstraat zijn er vijf nieuwe richtingen. “Die zorgen er mede voor dat Oostende een zeer aantrekkelijke onderwijsstad is”, luidt het.

“Door de onderwijsvernieuwingen zijn er aantal nieuwe richtingen bij gekomen en wij kozen ervoor om in de derde graad vijf nieuwe richtingen aan te bieden”, zegt directeur Berlinda Willaert van Athena High. Deze school in de Spilliaerstraat verzorgt het onderwijs in de derde graad en biedt doorstroomrichtingen aan. De nieuwe opleidingen zijn: bedrijfswetenschappen, moderne talen en taal- en communicatiewetenschappen, mechatronica en technologische wetenschappen. Deze laatste twee richtingen kaderen in het STEM-onderwijs.

Focus op één specialiteit

Berlinda Willaert : “Er was nood aan want de huidige ASO-richtingen zijn tweepolig waarbij leerlingen voor twee deelgebieden sterk moesten zijn. Met deze nieuwe richtingen focussen we op één bepaalde specialiteit.” Er is belangstelling want meer dan 60 van de 240 leerlingen in het vijfde jaar kozen al voor één van de die nieuwe richtingen in Athena. Paul Seghers koos bewust voor de richting talen : “Ik heb een talent voor talen, spreek Engels als moedertaal, heb veel interesse in Duits en Spaans en pik graag de extra uren Nederlands en Frans mee. Met een grote talenkennis kan ik later veel aanvangen.”

Grote aantrekkingskracht

“We zien dat heel wat scholen, zoals Athena, zich creatief opstellen en aan de slag gaan met de mogelijkheden. Nieuwe studierichtingen zorgen voor meer keuze bij de jongeren”, zegt onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen). “We trekken jongeren aan van in en buiten de stad. Er zijn in alle Oostendse middelbare scholen 6185 leerlingen en 1.795 leerlingen of 29 procent van hen komt uit omliggende gemeenten. De aantrekkingskracht van de Oostendse scholen is groot.”

Oostende steunt de scholen ook : “We hebben verschillende projecten die we 6 jaar lang aanbieden omdat zo elke school op zijn eigen tempo kan werken, eigen accenten legt of een eigen pedagogisch project heeft. We willen hen kansen geven om dat ten volle uit te rollen.”