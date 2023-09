VBS Driespan in Gistel investeert in zelfde schoolmateriaal voor alle kinderen: “Hier is onderwijs gratis”

Vrije Basisschool Driespan, met afdelingen in Gistel, Moere en Zevekote, koopt uniform schoolmateriaal aan voor alle leerlingen. “Zo willen we iedereen gelijke onderwijskansen bieden.”

Driespan telt op dit moment 209 leerlingen. Directeur Evelien Bulcke en haar schoolteam trapten het nieuwe schooljaar op gang met een opvallende maatregel. “Kijk, in onze basisschool is onderwijs gratis. In Vlaanderen zijn scholen verplicht om alle materialen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelen, gratis aan te bieden. Concreet betekent dit dat ouders geen boeken, schrijfgerief, mappen, rekenmachines of laptops hoeven aan te kopen”, opent ze. “Maar we merkten dat de praktijk vaak anders was: sommige kinderen gebruikten het gratis materiaal van de school, maar anderen brachten toch hun eigen kleurrijke en vaak dure spullen van thuis mee. Dit zorgt voor een kloof en kan tot jaloezie of vooroordelen leiden. Daarom brachten we de ouders in juni al op de hoogte van een nieuwe maatregel”, aldus de directeur.

Brede basiszorg

Concreet kocht de school voor alle leerlingen dezelfde mappen, balpennen, kleurpotloden, stiften en een etui aan. “Deze maatregel kaderen we niet alleen binnen gelijke onderwijskansen, maar ook binnen brede basiszorg”, vervolgt Evelien Bulcke. “Het is praktisch en handig voor zowel leerling als leerkracht, want alle leerlingen van de hele school volgen dezelfde afspraken. Voor ouders die meerdere kinderen hebben is het ook duidelijk: het rode mapje is het rapport en het grijze mapje de agenda, bijvoorbeeld. Leerlingen die wat moeite hebben met orde en structuur, weten dat deze afspraken gelden voor de hele klas, voor het hele gezin, en jaar na jaar van kracht blijven.”

Steun van oudercomité

Driespan koopt het gerief met de werkingsmiddelen die ze van de Vlaamse overheid krijgen. “Maar dit is toch vrij krap. Daarom zijn we blij met de steun die we van het lokale oudercomité krijgen. Ze schenken aan alle peuters een mapje en aan de leerlingen van het eerste leerjaar een mooie pen. We leggen met onze bouwsteen ‘respect voor materiaal en omgeving’ de nadruk op zorgzaam omgaan met materiaal. We hopen dat we zo het hele schooljaar van de investering kunnen genieten. Bij ons kunnen kinderen zonder zorgen of vooroordelen naar school komen”, besluit de directeur.