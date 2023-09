Leerkrachten Mariaschool in Waregem verwelkomen leerlingen als bouwvakkers, nieuw schoolgebouw bijna af

Leerkrachten, directie en ander personeel staan op 1 september traditioneel aan de schoolpoort te wachten om alle vertrouwde en nieuwe leerlingen met open armen te verwelkomen. In de Vrije Basisschool Gaverke-College gebeurde dat in bouwthema.

Net als de hemelsluizen gingen vrijdagochtend ook de schoolpoorten opnieuw open. In de Mariaschool van Vrije Basisschool Gaverke-College in de Broekstraat werden de kinderen ontvangen door het enthousiaste schoolteam dat zich had verkleed als bouwvakkers.

Nieuwbouw opent in november

Het personeel trok een overall of werkbroek aan met de nodige hamers, meters en schroevendraaiers als passende accessoires. Het leuke concept past bij de nieuwbouw die op de schoolsite gerealiseerd wordt, en in november officieel wordt geopend. “Bovendien luidt ons jaarthema: ‘Wondere ruimte: bouw jij mee aan GCW?’”, duidt directeur Hélène Holvoet.

Door de felle regen moesten heel wat scholen hun creatieve plannen tijdens het ontvangst aanpassen of annuleren. Ook in de Broekstraat was de regen spelbreker, maar toch wandelden heel wat leerlingen over de speelse bouwstenen de koer binnen.