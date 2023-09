Gwen Van Den Bossche is nieuwe directeur Atlas Atheneum: “Méér dan voor de klas staan”

Gwen Van Den Bossche (45) is de nieuwe directeur van het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef. Ze volgt Davy De Decker op die na bijna tien jaar de middelbare school inruilt voor een directeursfunctie bij de gemeente Bredene. “Dit voelt als thuiskomen”, aldus Gwen Van Den Bossche

“Ja, voor die eerste schooldag voelde ik een gezonde portie stress opkomen, maar dat mag ook wel. Er komt veel op je af. Alles moet piekfijn in orde zijn en je moet ervoor zorgen dat de leiding van de school als een geoliede machine draait. Denk aan veel personeelsvergaderingen, bijhouden van de leerlingencijfers en inschrijvingen, een pak administratie, heel veel overleg en àlles dat met leiding geven te maken heeft. Davy nam officieel afscheid van de school op 31 augustus en we hebben voorafgaand nog veel overlegd en gepraat. Dat was ook een mooie hulp. Voor mij voelt dit als thuiskomen. Het was ook in het Atlas Atheneum dat mijn loopbaan in het onderwijs begon. Het team, de verschillende richtingen en de gebouwen zijn me niet volledig vreemd.”

Gerichte aanpak

Gwen, afkomstig uit Halle, woont in Oostende sinds het einde van haar studies lichamelijke opvoeding aan de Vrije Universiteit Brussel. “Ik was aanvankelijk aan de slag als medisch vertegenwoordig in de farmaceutische industrie. Daarna werkte ik als zelfstandige afslankcoach en individueel begeleider. Een vriendin van me – toevallig de nicht van Davy De Decker – was actief in het Atlas Atheneum en meldde me dat de school dringend op zoek was naar een leerkracht LO en sport. De rest is geschiedenis, ik zit intussen al veertien jaar in het onderwijs. Wat zo mooi is: mijn papa was óók zelfstandige en mijn mama werkte óók in het onderwijs. (lacht) Een combinatie die ik als dochter dus zou overnemen.”

“Door een nauwe samenwerking tussen het Atlas Atheneum en het Oostendse Athena werd ik drie schooljaren terug adjunct-directeur in de campus Pegasus. Lesgeven deed ik sindsdien niet meer, maar de passie om voor de klas te staan is er absoluut nog altijd. En da’s belangrijk om te beseffen welke uitdagingen de leerkrachten op hun pad aantreffen. Vergis je niet: er wordt wel eens gelachen dat leerkrachten zogezegd veel vakantiedagen hebben, maar begin maar eens aan al die lesvoorbereidingen en administratie ná het lesgeven. Het brede publiek durft dat al eens te vergeten. Sommige beginnende leerkrachten, die pas de overstap maakten naar het onderwijs, combineren dat ook nog eens met een lerarenopleiding in de avondschool. Da’s niet van de poes. Voor de klas staan, is zoveel meer dan louter lesgeven. En met pubers omgaan, vergt een gerichte en specifieke aanpak.”

Begin vorige maand nog werd bericht over de vele openstaande vacatures in het onderwijs. Nog altijd lijkt het voor sommige scholen moeilijk om lesgevers te vinden voor vakken wiskunde, Nederlands en Frans. In Atlas Atheneum verloopt die zoektocht zonder veel problemen. “Wij hadden één openstaande vacature, maar die raakte op 1 september ingevuld. Ja, ik zou nog les kúnnen geven, maar het valt niet te combineren met de functie van directeur. Het gaat om een opdracht van enkele uren per week. Momenteel werken hier 56 leerkrachten, waarvan sommige ook actief zijn in andere middelbare scholen in de regio.”

Afstudeerrichtingen

Op dit moment telt het Atlas Atheneum 367 leerlingen. “Vorig jaar telden we 330 koppen en toen ik hier destijds begon, ging het maximum om 300 jongeren. Die stijgende tendens? Er zijn meer afstudeerrichtingen, de inhoud van de lessen is gemoderniseerd en er is goeie mond-tot-mondreclame. Dat laatste komt dankzij de grote inzet van het hele team: je kan onmogelijk nieuwe leerlingen aantrekken als er geen goeie feedback zou zijn. Er wordt verwacht dat niet meer louter puur in vakken denken, maar over alle lessen heen werken en flexibele roosters opstellen. Niet evident in een school waar veel (afstudeer)richtingen zijn, maar altijd leuk als jongeren kunnen kiezen uit veel opties.”

“We moeten als school mee-evolueren met de maatschappij, die continu verandert. Er is het gevoel dat jongeren meer dan voorheen de grenzen aftasten bij lesgevers en directie. Jongeren worden mondiger, maar dat wordt net gestimuleerd. Kijk, laat het ons niet op flessen trekken: het is heus niet zo dat de jeugd van tegenwoordig losgeslagen wild is.”