Nieuw schooljaar, nieuw logo, dossier voor nieuwbouw: De Boomgaard vliegt erin

Het vorige schooljaar sloot directeur Brecht Delaere af als deejay tijdens de foute party, het nieuwe heeft hij geopend als boordcommandant van Boeing De Boomgaard, samen met de juffen-stewardessen. Alle leerlingen kregen een boarding pass en werden naar hun seats begeleid. De school is er meteen in gevlogen en presenteerde een nieuw logo en plannen voor een nieuwbouw.

“En er zijn alvast nieuwigheden tijdens dit nieuwe schooljaar. We starten met de onthulling van ons nieuwe schoollogo. En het schooljaar afsluiten doen we hopelijk met de start van grote werken”, zegt Brecht Delaere, die in de loop van het vorige schooljaar directeur werd en nu dus zijn eerste jaar voltijds als directeur opstart.

De keuze voor een nieuw logo leidt de weg in naar de modernisering van de school, die met de nieuwbouw wordt ingezet. “Het nieuwe logo oogt fris, modern en kindvriendelijk. De groene kleur blijft overwegend behouden, en ook de naam van de school, die hier al goed ingeburgerd is. Het is een blijvende en respectvolle herinnering aan gewezen directeur Marnix Feys, die de naam destijds lanceerde. Met de komst van de nieuwbouw zullen we overigens een heuse boomgaard aanleggen.”

Derde trimester

Het dossier voor de nieuwbouw wordt nog deze maand ingediend bij de bevoegde instanties in Brussel. Wat houdt die nieuwbouw in? “Ze zullen in Brussel ons dossier bekijken en hopelijk goedkeuren. Daarvoor moeten we rekening houden met een wachttijd van zes tot zeven maanden. Als alles goed zit, kunnen de werken beginnen in het derde trimester. Voor onze school gaat het om een nieuwe sporthal en een nieuwe speelplaats. De onthaalruimte wordt vernieuwd. Er is een nieuwe evacuatietrap in de maak. En ook de vernieuwing van de ramen staat op het menu.”

Krappe reservelijst

Net als in de vorige schooljaren is het leerlingenaantal licht gestegen. “In tegenstelling met veel scholen in de Arkorum-groep in de regio, is het aantal anderstaligen hier beperkt. Toch vergt dat extra aandacht en die bieden we ook. We passen ook de briefwisseling aan de ouders aan”, zegt de directeur.

En de zoektocht naar leerkrachten? “De invulling van de behoeften is behoorlijk vlot gegaan. We merken wel dat de reservelijst krap is. Hopelijk zijn er dus weinig zieken of uitvallers. Met één uitvaller houden we nu al rekening, want juf Francine Defour gaat op 1 januari met welverdiend pensioen”, besluit boordcommandant Brecht Delaere. (JM)