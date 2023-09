College in zebrapak zet belang veilige schoolomgeving in de kijker in Staden

In Staden trok het college van burgemeester en schepenen ter gelegenheid van de eerste schooldag een zebrapak aan. Bedoeling was het belang van een verkeersveilige schoolomgeving in de kijker te zetten.

Burgemeester en schepenen doken in zebrapak op aan de scholen in Groot-Staden. “Bedoeling is om autobestuurders aan te manen hun snelheid aan te passen, in het bijzonder in de buurt van zebrapaden”, legt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld) uit.

De zebra’s hielden eerst halt in de Slijperstraat ter hoogte van de Vrije Basisschool in Oostnieuwkerke. Ze boden er versterking aan verkeersveiligheidsmascotte Straffe Staf die er in september een oogje in het zeil houdt. Vervolgens ging het richting de overige Groot-Stadense scholen om er verder te sensibiliseren.