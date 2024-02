Nathalie Sander uit het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis is ‘Nurse of the Year’

Elk jaar zoekt het rekruteringsbedrijf Care Talents naar de ‘Nurse of the Year’. “Winnen tegen een grootstad wordt moeilijk”, zei genomineerde Nathalie Sander (40) uit het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis eerder. En kijk: ze wint toch, uit niet minder dan 500 kandidaten! “Nathalie is kritisch, ondernemend, empatisch, toegewijd en een warme persoonlijkheid”, aldus het oordeel van de jury.

Ambassadeurs en acteurs Herman Verbruggen, Stef Vanlee en Eline De Munck hebben tijdens de feestelijke Awardshow in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs de verschillende awards en prijzen uitgereikt. Zij ging samen met een vakjury op zoek naar dé verpleegkundige, dé zorgkundige en hét zorgteam van 2023. Voor die verkiezing werden maar liefst 100.000 stemmen uitgebracht.

Tijdens dat spetterend feest met optredens van The Soulbrothers, Crazy Sir G en DJ Smiley werd Nathalie Sander (40) uit het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis verkozen tot ‘Nurse of the Year’. “Amaai, wow”, is de eerste reactie van pijnverpleegkundige Nathalie Sander. Ze is totaal verrast. “Ik weet echt niet wat zeggen”, stamelt ze. “Het is alvast een mooie bekroning voor mij en mijn team. Het geeft een warm gevoel te beseffen dat je voor de mensen toch iets betekent.”

“Al van kinds af aan schreef ik in de vriendenboeken dat ik later verpleegster wilde worden”, vertelt Nathalie. “Ik zorgde altijd voor de kleinsten op school en liep tijdens de speeltijd altijd met een kleuter aan elke vinger. Na mijn opleiding ben ik gestart in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, op de dienst Interne Geneeskunde en Oncologie. Na het overlijden van mijn oma heb ik mij bijgeschoold tot palliatieve zorg. Ik wilde alles proberen om het comfort van palliatieve patiënten te verhogen zodat hun laatste dagen zo mooi mogelijk konden zijn.”

Gedreven

Sinds 2016 zet Nathalie als coördinator haar schouders onder de Pijnkliniek van het Sint-Andriesziekenhuis. Ze bouwde een hecht team uit en die zijn niet zuinig met complimentjes wat hun teamcoördinator betreft. “Nathalie is oprecht, positief, flexibel, betrokken, gedreven, met het hart op de juiste plaats waardoor ze zichzelf wel eens durft te vergeten”, klinkt het in koor.

Wat maakt eigenlijk het verschil tussen een normale en een goede verpleegster? “Een gedreven verpleegster is voornamelijk met haar patiënten en haar organisatie bezig. Het werk moet gedaan zijn, ook al moet je langer blijven dan verwacht”, reageert Nathalie. “Gelukkig kan ik terugvallen op een hecht team, dat draait als een goed geoliede machine. Dat maakt de job aangenaam.”

Ook de jury is vol lof over de kersverse ‘Nurse of the Year 2023’. “Nathalie Sander is kritisch en ondernemend voor haar patiënten. Ze verzorgt hen niet zoals ze zelf wil verzorgd worden, maar zoals ze wenst dat haar ouders verzorgd worden”, aldus de jury. “Ze ademt empathie en heeft verschillende stappen genomen in haar carrière maar steeds met volle toewijding. Ze zal ook steeds de patiënt centraal zetten en hen altijd volledig betrekken bij de behandeling of genezing. Ze heeft ons vertrouwen gewonnen met haar warmte, kennis en persoonlijk verhaal.”

Zorgen voor anderen

“Het zorgen voor de anderen staat centraal in mijn leven”, aldus nog Nathalie. “Vroeger voor de kleinsten, nu voor mijn patiënten, mijn collega’s, mijn gezin, maar ook voor mijn ouders. Mijn vader is namelijk ernstig ziek en is in behandeling in UZ Leuven. Niet alle pijn is te behandelen, maar je kan als verpleegster wel een meerwaarde bieden. Comfort en ‘quality of life’ zijn uiteindelijk toch heel belangrijk voor eender welke patiënt.”