Nathalie Sander uit Sint-Andriesziekenhuis is genomineerd voor ‘Nurse of the Year’: “Mijn team is goed geoliede machine”

Elk jaar zoekt het rekruteringsbedrijf Care Talents naar de ‘Nurse of the Year’. Ditmaal is Nathalie Sander uit het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis door haar eigen team genomineerd tussen ruim 500 kandidaten uit heel Vlaanderen. “Winnen tegen een grootstad wordt moeilijk”, bekent Nathalie. “Maar een ereplaats halen, zou leuk zijn.”

“Ik heb mijn jobkeuze te danken aan mijn oma”, legt Nathalie Sander (40) uit. “Bij haar werd in 2005 eerder toevallig darmkanker vastgesteld en ze heeft daar erg van afgezien. Ik heb toen besloten dat ik méér wou betekenen voor mensen en heb me bijgeschoold in palliatieve zorg en pijnbehandeling. Toen hier in Tielt een nieuwe afdeling ‘Pijnkliniek’ werd opgestart, heb ik daar meteen mijn schouders onder gezet.”

Hecht team

Nathalie bouwde een hecht team uit en die zijn niet zuinig met complimentjes voor hun teamcoördinator. “Nathalie is oprecht, positief, flexibel, betrokken, gedreven, met het hart op de juiste plaats… waardoor ze zichzelf wel eens durft te vergeten”, klinkt het in koor. Wat maakt eigenlijk het verschil tussen een normale en een goede verpleegster? “Een gedreven verpleegster is voornamelijk met haar patiënten en haar organisatie bezig. Het werk moet gedaan zijn, ook al moet je langer blijven dan verwacht”, reageert Nathalie. “Gelukkig kan ik terugvallen op een hecht team, dat draait als een goed geoliede machine. Dat maakt de job aangenaam.”

Meer druk

Is pijnbehandeling recent geëvolueerd? “Absoluut”, vindt Nathalie. “Vroeger werd er bijna blind gezocht naar de oorzaak. Dankzij scopie-beelden kan er vandaag veel gerichter rond de zenuwwortel gewerkt worden. Vooral rond infiltraties is er veel vooruitgang geboekt. Soms kunnen zo ingrijpende operaties vermeden worden. Via de huisartsen vinden patiënten ook makkelijker de weg naar de pijnkliniek. Wat me opvalt, is dat stress een steeds belangrijker oorzaak wordt van pijn, waardoor mensen – zelfs twintigers en dertigers – soms in een negatieve spiraal belanden, waar ze nog moeilijk uitraken. Maatschappelijk ondervinden mensen steeds meer druk, zowel privé als op het werk. Niet alle pijn is te behandelen, maar we beschikken gelukkig over een pijnpsychologe die gespecialiseerd is in deze materie.” (GGM)