Succesvolle speelgoedinzameling zorgt voor elk kind een sint

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok Pittem en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem- Ruiselede-Wingene, organiseerden een speelgoedinzameling. Dat werd een heel succesvol verhaal.

Dit jaar werd er heel wat tweedehandsspeelgoed ingezameld op de gemeentelijke scholen en in de parochiekerk Wingene. Dit speelgoed krijgt binnenkort een nieuwe thuis en dit naar aanleiding van Sinterklaas. “Cadeautjes nemen een grote hap uit het gezinsbudget en voor kwetsbare gezinnen is dit niet zo evident”, weet schepen van Welzijn Tom Braet. “Wij zorgen er alvast voor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”

132 gevulde pakketjes

In de Kapstok Pittem wordt met het ingezamelde speelgoed een speelgoedmarkt georganiseerd. Daarnaast zorgt het Huis van het Kind en de pastorale eenheid voor gevulde sint pakketjes. “Met het noodfonds leveren we graag een bijdrage zodat de Sint bij alle kinderen kan langsgaan”, vult pastoor Bart Malfait aan. “In totaal worden er 132 Sint pakketjes gemaakt en uitgedeeld in onze gemeente.”