Een bloemetje voor Laurette die 32 jaar voor onze krant werkte

Laurette Ingelbrecht. Het is een auteursnaam die je deze week voor de laatste keer op onze lokale pagina’s zal lezen. Na meer dan een halve eeuw in de mediawereld legt de 72-jarige Laurette haar pen neer. Dat verdient een bloemetje.

Na haar studies secretariaat-moderne talen kon de toen 19-jarige Laurette meteen in Brugge aan de slag bij het Vlaams Weekblad van volksvertegenwoordiger, minister en burgemeester van Brugge, wijlen Frank Van Acker. Na zijn overlijden kon de Roksemse jongedame in 1992 aan de slag bij onze krant, eerst bij Brugsch Handelsblad en De Zeewacht om uiteindelijk te eindigen op de centrale eindredactie van KW in Roeselare.

“Maar na mijn pensioen in 2015 ben ik blijven schrijven als medewerker”, vertelt Laurette. “Ik volgde al een paar jaar alle nieuws uit mijn geboortestad Oudenburg op. Ik deed dat allemaal bovenop mijn redactiewerk. Ook de babyfoto’s van Oostende heb ik lang gedaan. Ik vond dat leuk, onder de mensen komen. Jubilea, huwelijken, verenigingen… Ik ging overal naartoe. Mijn gsm ontplofte bijna van de vele berichtjes toen ik op facebook aankondigde dat ik ermee stop…”

“Heel wat mensen legden hun hart bloot als ik langs ging voor KW”

Laurette is dan ook heel graag gezien in Oudenburg en omstreken. Heel stipt en correct, en vooral een luisterend oor voor wie een verhaal te vertellen had. “Dat zal ik het meest missen, het sociaal contact. Ik heb heel wat leuke mensen leren kennen en velen legden hun hart bloot als ik langs ging.”

Maar Laurette vreest niet voor het grote zwarte gat want er is nog haar vrijwilligerswerk bij de Sociale Kruidenier en ze staat graag aan het kookfornuis bij haar dochter en thuisverpleegster Ilse en schoonzoon Bart Timmerman. De kleinkinderen Lukas, Marlies en Leonie schuiven maar al te graag aan als oma Laurette in de potten roert. (mlt)

Bedankt Laurette voor de fijne samenwerking en geniet van je welverdiende rust. Je collega’s van KW.