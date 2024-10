“Iedereen heeft recht op beetje menselijkheid”: ‘Niemand is illegaal Brugge’ is genomineerd voor Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. KW gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week is dat Niemand is Illegaal Brugge: “Omdat elke mens recht heeft op wat menselijkheid.”

Bruggelingen Ben Lierman (53) en Christophe Steyaert (55) vonden elkaar enkele jaren geleden in hun verzet tegen onrecht. Ze richtten samen Niemand is illegaal Brugge op, waarmee ze zich inzetten voor de vluchtelingen in het kamp in Duinkerke. Die vluchtelingen zijn op zoek naar een nieuwe thuis nadat ze hun land zijn ontvlucht, maar stranden in hun pogingen om het liefst Engeland te bereiken vaak in Duinkerke.

Niemand is illegaal Brugge zamelt voedsel en andere dringende hulpgoederen in en brengt die tot bij de mensen die er behoefte aan hebben. Een vorm van hulpverlening die niet vanzelfsprekend is. Ze balanceren soms op het randje van wat wettelijk toegelaten is, hun veiligheid is niet altijd gegarandeerd. Maar Ben en Christophe hebben hun antwoord klaar: “Onze motivatie is dat wij een klein beetje menselijkheid willen brengen in wat daar in Duinkerke is uitgegroeid tot een onmenselijke situatie.”

Douches op wielen

“Wij stellen de redenen waarom die mensen naar hier komen niet in vraag”, aldus Christophe. “Dat ze een reden hebben, staat wel vast. Anders namen ze de enorme risico’s niet om hier te geraken. We beseffen ook dat wij het vluchtelingenprobleem niet kunnen oplossen. Maar we kunnen wél een klein verschil maken, door mensen die letterlijk niets hebben – want het kamp wordt om de twee weken tot op de grond afgebroken door de politie – toch tenminste van enkele basisbehoeften te voorzien: warme kledij, dekens, eten…”

Niemand blijft in een kamp omdat wij af en toe een kom soep brengen

Dat ze op die manier vluchtelingen aantrekken, vinden Ben en Christophe onzin: “We zíén dat dat niet zo is, het gaat ook helemaal niet om grote aantallen. Er blijft echt niemand in dat kamp omdat wij af en toe een kom soep brengen.”

Dat ook het summiere sanitair dat tot voor kort in het kamp aanwezig was, werd vernield, bracht hen dan weer op het idee om douches op wielen te maken. “Mensen leven daar op de grond, in de winters in de modder, sanitair is niet meer dan elementair”, klinkt het. Ze zamelden middelen in om een badmobiel te bouwen: een vrachtwagen waarin enkele douchecellen zijn ondergebracht. Daarvoor ondernam Ben de voorbije zomer een gesponsorde wandelvierdaagse en schonken ruim 40 lokale kunstenaars een werk dat geveild werd ten voordele van Niemand is illegaal Brugge. Enkele handige vrijwilligers voerden de werken uit. Want het duo benadrukt dat ze lang niet alleen staan. Sinds ze Niemand is illegaal Brugge opstartten, kunnen ze rekenen op logistieke steun van vele vrijwilligers in de regio.

Niemand is illegaal in het kort • Opgericht door Ben Lierman en Christophe Steyaert • Activiteiten: Inzamelen van voedsel en andere dringende hulpgoederen met het vluchtelingenkamp in Duinkerke als bestemming. • Genomineerd omdat ze zich inzetten voor mensen die in onze maatschappij geen stem hebben.

Ook met andere verenigingen die zich inzetten voor hulpverlening in Duinkerke werken ze samen: “Zo zullen we de badmobiel in gebruik geven aan de Britse vereniging Mobile Refugee Support. Zij zullen ermee ter plaatse gaan en de mensen op een georganiseerde manier de kans geven om een douche te nemen.”

Geen attractie

Vrijwilligers mogen zich evenwel blijven aanmelden. “Als we iets willen ondernemen, ergens hulp bij nodig hebben of specifiek materiaal nodig hebben, zetten we een oproep op Facebook. Vaak reageert er wel iemand. Soms vragen mensen of ze mee kunnen naar het kamp, maar daar kunnen we niet op in gaan. Het is tenslotte geen toeristische attractie. En bovendien niet altijd veilig voor wie de omstandigheden niet goed inschat. Mensen op de vlucht gedragen zich anders, ook daarmee moeten we altijd rekening houden. Maar mensen kunnen ons wel helpen bij onze werking in Brugge, bijvoorbeeld door enkele uurtjes spullen te komen sorteren in ons verzamellokaal of door materiaal tot bij de juiste verenigingen te brengen. Want er wordt veel materiaal binnengebracht, maar niet alles is bruikbaar en sommige spullen geven we beter door aan andere organisaties. Vrouwen- en kinderkledij gaan bijvoorbeeld naar een organisatie die zich specifiek daarmee bezighoudt.”

Hun nominatie voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen ontvangen ze met veel warmte. “We weten dat ons thema niet erg populair is, zeker niet in het huidige klimaat. Maar we blijven verder doen, omdat we simpelweg niet kunnen leven met het idee dat mensen in onze maatschappij zonder ook maar een greintje waardigheid moeten leven.”

Meer op www.niemandisillegaal.be en via Facebook.