Beestje Zoekt Baasje: “Freya is een echte mensenhond, altijd enthousiast en heel actief voor haar leeftijd”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum die een thuis zoekt voor Freya.

“Toen ze vier jaar was, werd Freya al eens hier in het asiel binnengebracht. Ze werd kort nadien door een koppel geadopteerd, maar vijf jaar later moest de man in het buitenland gaan werken en voor zijn vrouw was het te zwaar om alleen voor de hond te zorgen. Daarom hebben ze Freya eind vorig jaar teruggebracht”, vertelt Frederik Cloetens, een van de vaste begeleiders van Freya.

“Freya is een heel sociale Mechelse herder. Ze geniet van de mensen, gaat er zelf naartoe en schenkt dan aan iedereen evenveel aandacht. Een echte mensenhond. Ze is ook altijd enthousiast en heel actief voor haar leeftijd. Het is alsof ze een puppy in een ouder lichaam is. Omdat ze zo lief is, is ze bij de favorieten om er mee te gaan wandelen. Freya kent heel goed haar naam en ook de basisbevelen. Ze is ook zindelijk en houdt alles op tot er iemand met haar gaat wandelen.”

Freya is niet gesteld op andere honden en ook niet op katten. Freya heeft elke dag een wandeling nodig, maar ze kan ook goed alleen zitten, en dat tot zeven uur lang. (CGRA/foto CGRA)

Interesse? Stuur een e-mail naar mailto:asiel.krinkel4@blauwekruis-brugge.be of bel 050 32 09 66.