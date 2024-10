Sneukelwandelroute brengt 6.096 euro op voor Koester

De Sneukelwandelroute als eerbetoon aan Atreyu Bral is een voltreffer geworden. De grote opkomst zorgde ervoor dat er liefst 6.096 euro kan overhandigd worden aan Koester, de Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg En Rehabilitatie.

Atreyu Bral is tien jaar geleden overleden aan de gevolgen van leukemie. Familie en vrienden wilden hem zoals vijf jaar geleden nog eens extra in de aandacht brengen met een wandeltocht. Atreyu is allerminst vergeten, integendeel. Het bedrag dat overhandigd werd, is verdubbeld in vergelijking met vijf jaar geleden. (MI/foto Frank)