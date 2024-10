Titeca pro accountants & experts Ieper organiseert op 23 november padeltornooi voor De Warmste Week

Net als vorig jaar organiseert Titeca pro accountants & experts Ieper een padeltornooi voor het goede doel. Dit jaar zal dat doorgaan op zaterdag 23 november en er is plaats voor 32 duo’s. Inschrijven kan nog tot 1 november.

Titeca pro accountants & experts Ieper telt 22 collega’s en is gevestigd in de Grachtstraat in Ieper. Vorig jaar organiseerde Titeca pro accountants & experts Ieper voor het eerst hun padeltornooi. “Vorig jaar volgden we een initiatie met enkele collega’s. Dat viel in de smaak. Met de volledige Titeca-groep (de groep telt een 15-tal kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, red.) wordt er aandacht geschonken aan goede doelen. Daarvoor kan elk kantoor op eigen initiatief iets organiseren. Wij organiseerden zo een eerste tornooi”, zegt Alex Soete, kantoorverantwoordelijke van Titeca pro accountants & experts in Ieper.

Tweede editie

Op 23 november is er de tweede editie. “We hebben intussen een uitstekende samenwerking met Y-Padel. Er kunnen 32 ploegen deelnemen en inschrijven is mogelijk tot 1 november. Bij de inschrijving vragen we welk niveau je hebt: beginner, gemiddeld of gevorderde. Zo kunnen we de poules op de juiste manier indelen. Iedereen speelt minstens drie matchen. Naast het padellen kan je in de bar terecht en is er muzikale randanimatie. Er is ook de mogelijkheid om steunkaarten ter waarde van tien euro te kopen. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.”

Hoger bedrag inzamelen

Ze willen hun ingezamelde bedrag van vorig jaar verbreken. “Toen zamelden we 1.444,50 euro in met het tornooi en de verkoop van zelfgemaakte koekjes. Dit jaar organiseren we enkel het tornooi. Toch hopen we dat bedrag te verbreken”, aldus de 44-jarige Ieperling.