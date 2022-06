Jona (11) is Kinderkrak in Oudenburg

Jona Clicteur stamt uit een muzikale familie. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat ook hij, net als zijn mama, papa, oma en opa, een instrument zou aanleren.

“Ik speel sedert het derde leerjaar al trompet. Waarom dit instrument? Dat komt door mijn leraar Yves Fernandez. Ik ging met mijn vriend Gauthier ter kennismaking naar het conservatorium van Oostende en vond de leraar trompet meteen een hele toffe. En trompet hoor je ook in heel veel liedjes”, vertelt Jona die ambitie heeft om na zijn middelbaar verder muziek te studeren. “Ik zou graag professioneel muzikant worden. Mijn leraar zegt dat ik talent heb. Ik speel in het jeugdensemble van de Oudenburgse harmonie en mocht op het concert van 5 en 6 mei solo spelen. Dat was het nummer Aladdin. Ik heb wel een foutje gespeeld, maar dat heeft het publiek niet gehoord”, lacht Jona.

Moeilijk om aan te leren vindt Jona de trompet niet. “Om goed trompet te kunnen spelen moet je een speciale techniek met je lippen aanleren om zo aan de hoge en lage noten te kunnen”, legt Jona uit.

Naast de muziekles in het conservatorium en de wekelijkse repetitie met de harmonie haalt Jona bijna dagelijks zijn trompet boven om thuis te oefenen. “Ik geef soms een privéconcert voor mijn familie”, zegt Jona, die ook karate beoefent.