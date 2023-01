Lennert Schreel is de Krak van Koksijde: “Ik geniet extra van elk moment vrije tijd”

Lennert Schreel was blij verrast met het nieuws dat hij met een overweldigende score tot Krak van Koksijde werd verkozen. Hij voerde flink campagne om zoveel mogelijk mensen te overtuigen.

Muziek is de rode draad in Lennerts leven. “Mijn overgrootvader Felicien Schreel speelde bariton bij de Koninklijke Harmonie Ypriana uit Ieper, waar ik nu toevallig tamboer-majoor van ben. Mijn grootvader André mocht, vreemd genoeg, geen muziek leren van zijn vader Felicien. Dat heeft hij zich beklaagd en daarom heeft hij het opgelegd aan mijn vader. Die is begonnen op accordeon, leerde daarna klarinet en gitaar en hij speelde in diverse orkesten. Het leren van muziek werd mij nooit opgelegd. Eigenlijk is het begonnen door een flyer in de brievenbus van de muziekschool uit Veurne die een toonmoment organiseerde. Wat later startte ik er met notenleer. Een jaar later ben ik slagwerk beginnen leren aan de muziekschool. In 2017 ben ik afgestudeerd. Tijdens de lessen notenleer vroeg de vrouw van de dirigent van de Harmonie van Koksijde me om in de harmonie te komen. Zo belandde ik in het trommelkorps van de Harmonie Koksijde. Enkele jaren later begon ik slagwerk te spelen in hun toenmalige jeugdorkest ‘Aerofoon’, en nog later speelde ik slagwerk in de ‘grote’ Harmonie. Dat doe ik vandaag nog altijd tijdens de concerten.”

Lennert Schreel Privé Lennert Schreel is geboren in Veurne. Hij is een vrijgezel van 23, die bij zijn ouders in Oostduinkerke woont. Zijn vader Fernand is persfotograaf op rust (48) en zijn moeder Marian Meuleman is administratief bediende bij de dienst toerisme Koksijde. Hij heeft ook nog een halfzus, Karolien. LOOPBAAN Na de lagere school studeerde hij zes jaar in het Atheneum te Veurne. Sinds 2019 werkt hij bij de interventiedienst van Politiezone Westkust. VRIJE TIJD Muziek is Lennerts enige interesse. Hij noemt het geen hobby, maar een passie. Hij is lid bij vijf muziekverenigingen. Hij kan zich geen leven zonder ‘zijn’ muziekverenigingen voorstellen.

Lessen bij kampioen

Toen Lennert als jonge knaap leerde marcheren met het trommelkorps, verruimde zijn interesseveld zich. “Ik begon mezelf te trainen en vervolgens leidde de vorige tamboer-majoor mij op om de tamboer-majoor van de harmonie Koksijde te worden. Zo werd 10 november 2012 mijn eerste optreden als tamboer-majoor voor de Sint-Maartenstoet in Koksijde-dorp. Bij Jurrie Delporte, voormalig Belgisch kampioen tamboer-majoor van El Fuerte, volgde ik lessen om me bij te schaven. Twee keer heb ik in Nederland cursus gevolgd bij verschillende militaire korpsen, onder andere bij de tamboer-majoors van de Britse Royal Marines. In 2013 nam ik voor het eerst deel aan een individuele wedstrijd in het Nederlandse Kerkrade. Daar haalde ik al goede resultaten, en het was ook een zeer leerrijke ervaring. In 2015 vroeg Jurrie Delporte me of ik het zag zitten om tamboer-majoor te worden bij El Fuerte. Tot op heden ben ik nog altijd trots lid van dit korps. Intussen ben ik in 2017 ook nog tamboer-majoor geworden bij de West Coast Pipeband uit Gistel en in 2018 bij de Koninklijke Harmonie Ypriana uit Ieper. In 2021 ben ik ook lid geworden bij de Koninklijke Harmonie ‘Vrienden van de Brandweer’ uit Oostduinkerke. Daar ben ik begonnen bij het slagwerk en intussen speel ik er ook euphonium.”

Pluk de dag

Lennert wil iedereen die voor hem heeft gestemd van harte bedanken, maar hij wil iedereen ook zijn levensmotto meegeven: carpe diem! “Waarom ‘pluk de dag’? Als politieman bij een interventiedienst komen we meestal tussen bij moeilijke en ongewone situaties. Daarom heb ik geleerd om extra te genieten van elk moment in mijn vrije tijd, want van het ene op het andere moment kan je leven ongewild drastisch veranderen.”