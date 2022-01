Gemeenterapport voor Lendelede: bestuur maakt vooral werk van wegenwerken

CD&V heeft in Lendelede nog altijd de absolute meerderheid. Oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee zorgden wel voor kritisch weerwerk in die eerste drie jaar, die eigenlijk gedomineerd werden door twee jaar corona. Er vielen nog geen hoogtepunten, maar ook geen laagtepunten te noteren met vooral investeringen in wegenwerken. Of dat in aanloop naar de komende verkiezingen zo zal blijven, durven we te betwijfelen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren er nog vier partijen in Lendelede: CD&V, N-VA, Jong-Lendelede en Samen voor Lendelede. In 2018 bundelden de laatste twee partijen hun krachten en kwamen op als ‘Trots op Lendlee’ dat 2 zetels haalde, 1 zetel minder dan ze samen hadden in 2012. N-VA deed het beter en behaalde 5 zetels (+1). CD&V haalde net als de vorige keer 10 zetels binnen. Stemmenkanonnen waren lijsttrekker Carine Dewaele van CD&V met 1.465 en nieuwkomer Gudrun Debrabandere van N-VA met 764 voorkeurstemmen.

Op 1 januari 2019 moest Lendelede het ook doen met 1 schepen minder. Jan Viaene, die in de vorige legislatuur Nik Messely als schepen opvolgde, zetelde de voorbije 3 jaar weer als gemeenteraadslid. Carine Dewaele werd opnieuw burgemeester, Pedro Ketels, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens en Rita Lammertyn waren de schepenen.





Belangrijkste realisaties

In die eerste drie jaar ging er veel aandacht naar de herinrichting van de Hoeve Vercaemer. De bouwvallige hoevewoning werd vorig jaar jaar afgebroken en één van de vier schuren werd gerenoveerd. Kostprijs: 150.000 euro. Volgens de N-VA werd de verkeerde schuur gerenoveerd. In het tweede en derde jaar van de legislatuur werd er meer dan 6 miljoen geïnvesteerd in wegwerkzaamheden en rioleringswerken in verschillende straten. In de Winkelsestraat is het fietspad van aan de Kotrijksestraat tot aan Ledegem al gerealiseerd.

Verder kwam er een fietszone in het centrum, zorgde het bestuur voor uitbreiding van de zone 30, vergroening van het wagenpark, elektrische dienstfietsen voor het personeel, nieuwe verwarmingsketels in openbare gebouwen, nieuwe fietsstallingen, voor iedere gekapte boom kwamen er twee nieuwe bij… En uiteraard was er ook het corona relanceplan.





Geplande projecten

De komende 3 jaar wil het gemeentebestuur in gang gezette projecten als de ‘Hoeve Vercaemer’ verderzetten. Op lange termijn zou daar een multifunctioneel gebouw kunnen komen. Er komt op die site ook een nieuwe stal, een fruitboomgaard en een bloemenweide. Op de site Nelca bouwt de gemeente een loods voor de technische dienst. Op diezelfde site koopt de gemeente een stuk grond aan, dichtbij supermarkt De Spar. Daar komt een groenzone waar het aangenaam vertoeven zal zijn. Die groenzone zal aansluiten bij het iets verder liggende Wonderwoudje. Verder zorgt de gemeente voor zonnepanelen op de jeugdlokalen, verbetering van de sportinfrastructuur, renovatie van het fiets- en voetpad in de Langemuntelaan, de aanleg van een stuk wandelpad in de Kortrijksestraat, de heraanleg van de Sterrekensstraat, de uitrol van de gele doos voor de eerstelijns zorgverstrekkers en het project ‘iedereen digitaal’.





Grootste miskleunen

De oppositie was kritisch en had soms ook een andere mening over de aanpak van bepaalde dossiers in de gemeente. Als we al van een ‘misser’ kunnen spreken – al vinden we zelfs dat woord hier fel overdreven – dan is dat de recente beslissing om de Intercommunale Leiedal de opdracht te geven het domein Dassonville aan te kopen. De aankoop van het kasteel en de tuin op zich vindt de oppositie een goede zaak, maar borg tekenen voor een lening (een blanco cheque) die Leiedal zal aangaan voor de verdere uitwerking en aankoop, is een brug te ver. Het bestuur weet in de verste verte nog niet wat er met het kasteel en omgeving zal gebeuren. Het is allemaal nogal vaag. Bovendien staat er volgens de N-VA in die samenwerkingsovereenkomst dat Lendelede verplicht is het kasteel aan te kopen binnen de 10 jaar. Al is de aankoop van een kasteel middenin de dorpskom misschien wel een unieke kans.





Het rapport

Door corona werden vele gemeenteraden gestreamd. Daardoor werd het doen en laten van de lokale politici ook al een keer gevolgd door Lendeledenaren die anders nooit naar de raadszaal komen. Die streaming wilde de oppositie behouden, maar die vraag werd afgewezen wegens te duur. In dat dossier kwam het bestuur er niet zo goed uit, omdat er naar onze mening vooraf onvoldoende onderzocht werd welke mogelijkheden – dure en minder dure – er waren. Ook over de plannen voor de Hoeve Vercaemer was er iets té lang onduidelijkheid. De oppositie was kritisch en dat is ook haar taak. En dat de meningen over de aanpak van een dossier soms verschillen is ook zo klaar als een klontje. Al bij al leverde dat meestal positieve discussies op.

Ons oordeel: Voldoende

