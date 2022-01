Gemeenterapport voor Beernem: bouw van het nieuwe zwembad start in maart

Drie jaar nadat Vooruit en Groen voor het eerst een plekje in de coalitie kregen, terwijl het huwelijk tussen CD&V en N-VA op de klippen liep, maken we de balans op. Lijkt de gemeenteraad in Beernem – om het met de woorden van gemeenteraadvoorzitter Kris Vincke te zeggen – echt af en toe op een aflevering van FC De Kampioenen? Ondertussen is het uitkijken naar het nieuwe zwembad waarvan de bouw in maart start en staan er nog enkele projecten op de planning.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Negen jaar geleden was N-VA voor het eerst verkiesbaar in Beernem. In 2012 werd die intrede meteen beloond met een plekje in de meerderheid, naast CD&V, dat tot dan altijd alleen in de meerderheid kon zetelen. Groen en Vooruit (toen nog SP.A.) vormden samen de oppositie. In 2018 werd die samenstelling grondig dooreengeschud. Hoewel CD&V en N-VA op papier vlot leken samen te werken, beëindigden de christendemocraten de samenwerking. CD&V koos het kartel Groen-SP.A. als partner. Hoewel Gijs Degrande het meeste voorkeursstemmen haalde – nog dik tweehonderd meer dan Jos Sypré – werd hij met zijn partijgenoten naar de oppositiebanken verwezen. Zowel Groen als Vooruit mogen sindsdien voor het eerst meebesturen. De goede verstandhouding tussen CD&V en N-VA tijdens de voorbije legislatuur lijkt bij momenten nooit te hebben plaatsgevonden.

Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur maakte de voorbije drie jaar werk van een aantal grote dossiers. Het eerste en wellicht belangrijkste dossier is dat van het zwembad. Het Bloemendalezwembad is definitief afgeschreven, terwijl de bouw van een nieuw zwembad officieel werd aangekondigd.

De plannen van het nieuwe bad aan de Drogenbroodsite werden officieel voorgesteld en als alles goed verloopt, kan bouw dit jaar in maart starten. Met nieuwe parkeerplaatsen, extra groenelementen en een kiss-and-ridezone kon de gemeente net voor de jaarwisseling ook een vernieuwde stationsomgeving voorstellen. Ook het station zelf werd helemaal vernieuwd, hoewel vooral Infrabel daarvoor verantwoordelijk is. Ook het dossier van de Beernemse gemeenteschool hoort bij de grootste realisaties.

De gebouwen van De Notelaar worden niet gerenoveerd en het gemeentebestuur koos voor een verhuis naar de site van De Bevertjes.

Grootste miskleunen

Het gemeentebestuur beging de voorbije jaren eigenlijk weinig grote missers. De verhoging van de belastingen was volgens de meerderheid noodgedwongen omdat die tarieven sinds 2003 niet meer veranderden. Volgens N-VA moet een kleine gemeente als Beernem op zoek naar partners om de financiële last voor de bouw van het zwembad draaglijker te maken.

Bovendien moest het Bloemendalezwembad definitief de deuren sluiten door allerhande gebreken. Zwemliefhebbers moeten nu andere oorden opzoeken. De gemeente zorgt wel voor steunmaatregelen voor verenigingen en zwemmers. Anderzijds werd begin 2020 het gemeenteraadsbesluit over de adviesraden volledig geschrapt door de gouverneur na een klacht van een inwoner. Sindsdien werden de adviesraden omgevormd tot kernraden.

Ten slotte werd de herinrichting van Kleuterweelde niet meer in de meerjarenplanning opgenomen, opnieuw een grote misser volgens de oppositie.

Geplande projecten

Als we het bestuursplan van de meerderheid uit 2019 bekijken, dan wordt duidelijk dat de komende jaren nog een aantal grote projecten op de planning staan. Zo sprak de meerderheid na de verkiezingen van een brandweerpost in Oedelem, dat werd tot op vandaag nog niet gerealiseerd.

Daarnaast werd ook geld uitgetrokken voor openbare toiletten in de deelkernen, ook daarop is het voorlopig nog wachten. De komende jaren wordt ook het kruispunt naast het station aangepakt. Hoewel het gewest daar de verantwoordelijkheid draagt, wil het gemeentebestuur er mee voor zorgen dat de situatie er veiliger wordt.

Tenslotte wordt er gewerkt aan de Beernemstraat en ook in de Scherpestraat, gevolgd door de Akkerstraat zouden wegenwerken moeten beginnen. Tenslotte moet het lokaal van Oranje in de Beukedreef vernieuwd worden, net als de lokalen van heel wat andere verenigingen in het Bargepark.

Het rapport

Met het zwembaddossier kon de nieuwe bestuurscoalitie haar grootste programmapunt al realiseren. Op dit moment wordt uitgezocht welke aannemer het zwembad zal bouwen waardoor de grootste hordes achter de rug zijn.

Daarnaast zit ook het dossier van de gemeenteschool in Oedelem al in een gevorderd stadium, hoewel het daar nog wachten is op een voorstel van de plannen op de gemeenteraad.

De jeugd kreeg eveneens net een nieuw skatepark en met een inspraaktraject wordt nagedacht over de toekomst van de Beernemse kerken. Aan de hand van veel investeringen toont de nieuwe meerderheid zich zoals verwacht progressief en innovatief, al staat daar wel een verhoogde schuldgraad tegenover.

