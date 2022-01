Gemeenterapport voor Ardooie: grote projecten zijn voor tweede helft bestuursperiode

De eerste jaren van deze bestuursperiode werden toch een beetje overschaduwd door de ‘affaire’ van ex-schepen Chantal Vande Vyvere, die van Groep 82 geen nieuw schepenmandaat meer kreeg. Wat leidde tot verhitte discussies. Grote projecten als de site Klaverstraat in Koolskamp en de Prinsendreef in Ardooie staan op stapel, maar de realisatie ervan mag je pas in de tweede helft van de bestuursperiode verwachten.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren er 19 zetels te verdelen, 2 minder dan in 2012. Groep 82 van lijsttrekker Karlos Callens (2.212 voorkeurstemmen) won 15 zetels, 1 meer dan in 2012. Maar Chantal Vande Vyvere stapte uit de partij, nadat de partijleden haar blijkbaar geen schepenmandaat meer gunden. Chantal zetelde dan maar als onafhankelijke. Groep 82 had nog 14 zetels over. Samenplus won 4 zetels, 1 minder dan in 2012. De N-VA – in 2012 nog goed voor 2 zetels –verdween uit de raad.

In april 2020 werd bij Groep 82 Els Bouckaert vervangen door Wesley Lannoo. In januari 2021 zette Christine Vandewaetere van Samenplus een punt achter haar carrière als gemeenteraadslid, Elien Rosseel mocht haar opvolgen. Diezelfde maand nog nam Steven Demeulenaere om persoonlijke redenen ontslag als gemeenteraadslid. ‘Ancien’ Rudi Debusschere maakte zijn comeback.

Belangrijkste realisaties

Naast wegen- en rioleringswerken staan er nog heel wat nieuwe projecten op stapel, maar de eerste drie jaar zijn er daar maar enkele van afgewerkt. Een van de belangrijkste projecten is de site Klaverstraat in Koolskamp waarvoor de plannen klaar zijn en de werken nog dit jaar starten. Samenplus heeft echter zijn bedenkingen bij de kostprijs, die aanvankelijk op 1.500.000 euro werd geraamd, maar na een vierde aanpassing al is opgelopen tot 2.110.000 euro, exclusief omgevingswerken. De gemeente keurde voorts de aankoop goed van twee woningen: een naast de gemeenteschool waardoor de speelplaats kan uitbreiden en de dokterswoning van Fritz Devos op het Marktplein. Studiebureau Demey en de gemeente hielden over de voorlopige plannen op de site Prinsendreef al een infovergadering voor de inwoners. Het hele dossier wordt nu herzien. Het OCMW is verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis.

Grootste miskleunen

Het gemeentebestuur beging misschien wel enkele missers, maar van miskleunen spreken, lijkt ons overdreven. Het zijn eerder missers vanuit de visie van Samenplus en onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere. Was het aan de kant schuiven van Chantal Vande Vyvere een misser van Groep 82? “Noem het eerder een spijtige zaak”, zei Christine Vandewaetere die toen nog raadslid was voor Samenplus. Samenplus vindt bijvoorbeeld dat bepaalde projecten op de lange baan worden geschoven terwijl er wel geld is om die te realiseren. Van de 4,6 miljoen investeringen die in 2020 voorzien werden, was er eind 2021 maar 40 procent gerealiseerd.

Wat wij jammer vinden is dat sommige schepenen in de raad nog altijd onvoldoende zelf antwoorden als ze vragen krijgen over hun bevoegdheden. En dan is er nog de lange zoektocht naar een uitbater voor de cafetaria van de sporthal. Zijn de voorwaarden dan echt zo slecht?

Geplande projecten

Op de site Klaverstraat worden de oude gebouwen in februari afgebroken en zouden de nieuwbouwwerken in maart starten. De aannemer voorziet 180 werkdagen. In de nieuwbouw zal er plaats zijn voor Kinderopvang ‘t Filoetje, de Harmonie, het Sint-Maartenshuis en Judoclub Koolskamp. Een ander project dat in de pijplijn zit is het nieuwe sportcomplex aan het station. De gemeente plant daar verschillende padel- en tennisterreinen, een fitness- en spinningcenter waar ook scholen zullen terechtkunnen. De werken moeten nog dit jaar starten.

Een derde groot project is dat van de site Prinsendreef waarvoor studiebureau Demey al een voorlopig plan aan de inwoners voorstelde. Er zou een knip komen in de Prinsendreef waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zou zijn, met uitzondering van de bussen van de Lijn en taxi’s. Dat impliceert eenrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat.

Het rapport

Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur was erg geanimeerd voor publiek en pers. Niet door relevante politieke discussies, maar vooral door ‘de affaire’-Chantal Vande Vyvere die door haar partijgenoten niet meer aangeduid werd als schepen. Toen ze ontslag nam uit Groep 82 en als onafhankelijke ging zetelen, gingen de poppetjes serieus aan het dansen.

Ardooie is een rijke gemeente. En niemand kan daar rouwig om zijn, ook de oppositie niet. Dat Samenplus en Chantal soms een andere kijk hebben op bepaalde dossiers is hun taak. De eerste drie jaar werden grote projecten goedgekeurd, maar nog niet gerealiseerd. Zouden werken als een veilige fietsroute naar Roeselare en een fietspad in de Beverensestraat niet vlugger kunnen gebeuren?

Ons oordeel: Voldoende

