Gemeenterapport voor Alveringem: “Bomen kerkhof Leisele kosten onnodig veel”

De eerste helft van de legislatuur werd in Alveringem gekenmerkt door een quasi eindeloze stoelendans en binnen het schepencollege is er ook wat wrijving. Niettemin werd voor elk zitje iemand gevonden en werd er veel gerealiseerd, met de slechte aanplant van bomen in Leisele als zeldzame mislukking. De komende jaren staan met onder meer de site Vanlandschoote en extra veilige fietsverbindingen nog enkele ambitieuze projecten op de planning.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De hoop van PRO/N-VA om tegen de lijst Gemeentebelangen-CD&V de meerderheid te halen, lukte niet. De laatste kans van Marc Wackenier om burgemeester te worden, was voorbij. Het werd 7 zetels tegen 10 en Wackenier doet ondertussen niet meer aan politiek.

CD&V – 6 kandidaten op de lijst en 5 verkozenen – stuntte en deed het verhoudingsgewijs beter dan Gemeentebelangen (5 verkozenen op 11 kandidaten). Gemeentebelangen had met CD&V afgesproken dat Gemeentebelangen 3 mensen in het college zou krijgen en CD&V twee.

Daardoor werd Johan Albrecht schepen (629 stemmen) en niet Sylvie Thieren (675 stemmen). Sylvie kwam alsnog in het college toen Kris Laleman in 2020 onverwacht ontslag nam uit de politiek. Kris kon niet om met de onvolmaaktheid van de Alveringemse politiek. Pro verloor vorig jaar zijn meest gedreven raadslid: Marnik Vandenbroucke.

Belangrijkste realisaties

In september 2019 werd de energieverslindende sportzaal Rethorica gerenoveerd. Het doel was om de zaal een pak energiezuiniger te maken en dat is gelukt. Op alle gemeentelijke gebouwen kwamen er zonnepanelen, wordt de openbare verlichting op ledlampen gezet en lopen er werken om het gemeentehuis wind- en waterdicht te maken.

De looppiste in Alveringem werd aangelegd, al wordt dit weinig gebruikt. In Leisele werd de kiosk gerenoveerd en gaat de Stalijzermolen zijn laatste maanden van herstellingswerken in. Het marktplein in Beveren werd mooi gemaakt en de loodsen Vanlandschoote werden aangekocht. In Gijverinkhove kocht de gemeente het voormalig schoolgebouw.

Er kwamen veilige fietspaden bij: tussen Alveringem en de Nieuwe Herberg en tussen Izenberge en Leisele. Het OCMW brak oude bejaardenwoningen in de Hoogstraat af en verkoopt de bouwgrond aan vijf jonge kopers.

Grootste miskleunen

Een eerste miskleun vinden we terug op de begraafplaats van Leisele. Het gemeentebestuur liet in 2017 alle bomen heraanplanten, maar de aanplant en de nazorg werden slecht uitgevoerd. De bomen kwijnden weg en het werk moest vorig jaar al opnieuw worden gedaan. Een extra factuur van 29.000 euro.

Nog een miskleun vinden we onder de leden van het schepencollege van meerderheidspartij Gemeentebelangen. Schepen Johan Albrecht is de (dominante?) stijl van zijn partijgenoten burgemeester Liefooghe en schepen Avonture moe en verzwijgt dat ook niet meer. Burgemeester en schepen beslisten van in het begin om hem zijn veelbesproken interview in onze krant niet kwalijk te nemen. Geen ruzie dus, al mijdt Johan Albrecht de twee collega’s wel zoveel als mogelijk. Ze worden niet meer met z’n drieën in de wagen van de burgemeester gezien, iets wat vroeger standaard het geval was.

Geplande projecten

De oprichting van het ‘Stavels plekje’ dat de verbouwing van het jeugdhuis en het aanpalende schoolhuis omvat, is begonnen. Het wordt een ontmoeting- en vergaderruimte plus berging. Verspreid over het grondgebied van Stavele staan er ook heel wat wegenwerken op de planning.

Op de site Vanlandschoote in de Oude Fortemstraat komen een loods, twee kavels voor een koppelwoning en eventueel wat parking. In Gijverinkhove staan verbeteringswerken aan het verouderde Dorpshuis op de planning. Een extra parking naast de basisschool in de Hoogstraat zit ook in de pijplijn.

In Izenberge zal de gemeente het openluchtmuseum in orde zetten, een huzarenstuk is dat. Het college wil alle deelgemeenten met een veilig fietspad met elkaar verbinden. Het traject Leisele-Beveren is in de planfase. Het OCMW wil vooral investeren in moderne communicatietechnieken voor het woon- en zorgcentrum.

Het rapport

Het rapport van de huidige beleidsploeg is – zeker inhoudelijk – positief. Aan een hoog tempo worden voor de bevolking nuttige en duurzame projecten gerealiseerd. Men kan zich afvragen of de beleidsploeg van de volgende legislatuur nog werk zal hebben. Burgemeester Liefooghe en schepen Avonture zijn trekkersfiguren binnen het college.

Over de oppositie kunnen we kort zijn: er zijn wel interpellaties van Emma Breyne en Jean-Pierre Mouton, maar ze gaan vaak over non-issues. Eén dossier hangt de gemeente nog als een donkere schaduw boven het hoofd: de eventuele terugbetaling van de eerder verkregen 800.000 euro aan brandweervoorschotten.

Ons oordeel: Voldoende

