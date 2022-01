De eerste helft van de legislatuur werd in Alveringem gekenmerkt door een quasi eindeloze stoelendans en binnen het schepencollege is er ook wat wrijving. Niettemin werd voor elk zitje iemand gevonden en werd er veel gerealiseerd, met de slechte aanplant van bomen in Leisele als zeldzame mislukking. De komende jaren staan met onder meer de site Vanlandschoote en extra veilige fietsverbindingen nog enkele ambitieuze projecten op de planning.