Wat als… een atoombom op Brugge valt? Het is een vraag die per ongeluk in ons opkomt als we die ochtend de kranten overlopen. Noem het beroepsmisvorming, maar bij elk nieuws groot of klein, nationaal of internationaal, zoeken wij automatisch een West-Vlaamse insteek.

Deze week leerde Het Laatste Nieuws ons wat er zou gebeuren als een Russische kernkop Brussel in twee splijt. (Opgelet, spoiler: twee miljoen doden en zelfs de helft van West-Vlaanderen verwoest.) En bij het zien van dat doemscenario vroegen wij ons dus twee seconden af wat het effect zou zijn van een kernbom op onze provinciehoofdstad.

Absurd, dat weten we. Wij durven denken dat West-Vlaanderen al sneller onafhankelijk zal zijn dan dat hier of in Brussel een atoombom valt. Maar soit. Ondertussen is de gemiddelde lezer weer wat banger… Want we vernemen die ochtend ook dat al ‘een tiental mensen’ bij apotheek Storme in Merelbeke is geweest voor een doosje jodiumpillen. En dat Roger (79) uit Erpe ‘veel telefoontjes’ krijgt om een schuilkelder te maken. Tja… Moet er nog angst zijn?

Paniek zaaien is nog lang geen kerntaak van kranten

Wat er gebeurt in Oekraïne is erg. Heel, heel, héél erg. De beelden die we hier binnenkrijgen zijn dieptriest en misselijkmakend. Het nieuws is van die orde dat er geen sappige doemscenario’s met lekker dreigende paddenstoelwolken nodig zijn. Het is zo al benauwend genoeg. Media hebben de plicht om mensen te informeren, maar paniek zaaien of mensen bang maken, is nog lang geen kerntaak.

Hoe groot is de kans dat Vladimir Poetin op die afschuwelijke knop duwt? Dat hadden wij graag gelezen die ochtend. Een defensiespecialist of een Ruslandkenner die uitlegt of het überhaupt mogelijk is dat de bom valt. En zou er dan 10, 1 of 0,00000000001 procent kans zijn dat het ooit gebeurt? Zonder dat kader is dit soort artikels maar in één woord samen te vatten: bangmakerij.

Wat als… de solidariteit van de West-Vlaming groter is dan de angst? Het is een vraag die we in deze krant graag beantwoorden.

