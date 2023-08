Wat kan Philip Zinckernagel Club Brugge bijbrengen? “Hij en Vanaken kunnen samen brokken maken”

Club Brugge verraste deze week met de transfer van Philip Zinckernagel, een 28-jarige offensieve middenvelder van Olympiakos die vorig seizoen verhuurd werd aan Standard. Wat kan hij blauw-zwart bijbrengen? We vroegen het Philippe Vande Walle en Nordin Jbari, ex-Clubspelers die de Deen vaak aan het werk zagen bij de Rouches.

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat Ronny Deila hem vorig seizoen bij Standard erg apprecieerde”, zegt Philippe Vande Walle, ex-keeper van Club Brugge en tot vorig jaar voetbalanalist voor RTL. “Het is niet de eerste keer dat een trainer die van club verandert een speler meeneemt die hij door en door kent en waardeert. Dat kan de integratie van Zinckernagel bevorderen.”

“Zinckernagel is iemand die creativiteit koppelt aan gezonde agressiviteit”, gaat Vande Walle verder. “Het is niet iemand die op de tippen van zijn tenen loopt te voetballen en alles op techniek doet. Hij durft ook de mouwen op te stropen, wat niet onbelangrijk is als je naar Club Brugge gaat. Daarom is hij ook niet iemand die alleen op de tien kan spelen. Hij kan ook op de acht spelen en zelfs als tweede zes – zesenhalf noem ik dat. Omdat hij ook ballen kan recupereren, kan je hem ook lager op het middenveld uitspelen.”

Achter de spitsen

“Zijn offensieve kwaliteit is dat hij met zijn creativiteit, spelinzicht en techniek oplossingen kan vinden. Daarmee is hij natuurlijk heel geschikt om achter de spitsen te spelen, ook omdat hij gemakkelijk en soms verrassend naar doel trapt. Het best rendeert hij in een centrale positie, maar bij Standard speelde hij soms ook vanaf de flank. Dat kan hij dus ook. Met zijn mix van kwaliteiten zie ik hem voor Club Brugge meer als een allrounder dan iemand voor één specifieke positie. Zinckernagel is als een Zwitsers zakmes.”

“Op de tien is aanvoerder Vanaken natuurlijk een onbetwistbare titularis”, stelt de oud-keeper. “Zijn stijl als offensieve middenvelder is iets anders dan die van Zinckernagel. Hans kan bijvoorbeeld ook heel goed infiltreren om het in de zestien meter met het hoofd af te maken. Dat heeft Zinckernagel minder. Op de acht staat momenteel Rits en ook hij heeft een groter infiltratievermogen dan Zinckernagel. Ik denk dat ze op het middenveld hun minuten gaan moeten verdelen, afhankelijk van de tegenstanders, de aanpak, de blessures en de schorsingen. Zinckernagel zal renderen mét de anderen. Hij is aanvullend en brengt extra concurrentie.”

4-3-3

“Zinckernagel is voor Club Brugge een heel interessante speler”, vindt Nordin Jbari, ex-spits van Club Brugge en Eleven Sports-analist. “Offensief kan hij hen veel bijbrengen, met impact op de opbouw van het spel, met zijn positiespel, zijn bewegingen tussen de linies, zijn balvastheid, zijn passing en zijn traptechniek”

“Club Brugge heeft al veel centrale middenvelders met Onyedika, Rits, Vanaken, Nielsen en Vetlesen. Maar hij is nog een ander type. Hij is een beetje zoals Vanaken, maar toch ook anders. Je zou kunnen zeggen dat Club Brugge weer zal kunnen spelen zoals het dat met Vanaken en Vormer jarenlang deed, maar het zal anders zijn. Zinckernagel kan op de acht spelen, maar houdt er vooral van dicht bij de zestien meter te zijn om daar met zijn kwaliteiten het verschil te maken. Voor de coach is hij ook een interessante speler, omdat hij hem kent en weet dat hij onmiddellijk zal renderen. Na hun vorige seizoen hebben ze dat in Brugge nodig: direct rendement”, stelt Jbari

“Zinckernagel zal een grote hulp zijn voor Vanaken. Hij zal hem ontlasten. Nu zoekt Club Brugge altijd Vanaken om het spel te maken. Maar soms wordt hij uit de wedstrijd gehouden of is hij in een mindere periode en zie je dat de ploeg problemen kent in de opbouw. Twee offensieve middenvelders vind ik een plus voor dit Club Brugge. Het zal meer vrijheid en mogelijkheden geven aan Vanaken. Het zal niet altijd meer hij zijn die moet afhaken om balvast te zijn. Er zal meer variatie zijn. Vanaken is iemand die ook uit de tweede lijn kan komen om te koppen, terwijl Zinckernagel uit de tweede lijn kan komen om op doel te trappen. In een Club Brugge dat goed draait, een Club Brugge dat meedoet voor de titel, zie ik hem wel acht à negen goals maken.”

Grote fysieke impact

“Ik verwacht dat Ronny Deila in 4-3-3 voor een driehoek met de punt naar achteren zal kiezen (zoals zijn landgenoot Trond Sollied destijds deed, red.) met Onyedika in de rug van Vanaken en Zinckernagel. Omdat je volgens mij in zijn dominante spelstijl zo’n type achter hen nodig hebt: iemand met een grote fysieke impact die controlerend speelt. Want Vanaken en Zinckernagel zullen veel bewegen. Bij Standard week Zinckernagel dikwijls uit naar de linkerkant en dat doet Vanaken bij Club Brugge ook, maar Zinckernagel is intelligent genoeg om zich aan te passen. Als zij elkaar begrijpen en niet voor de voeten lopen, kunnen zij brokken maken in de Jupiler Pro League.”