Lilie leert Oekraïens om te communiceren met klasgenootjes uit Oekraïne

In vrije basisschool Zonnebloem in Pollinkhove zitten sinds enkele weken vier Oekraïense kinderen op de schoolbanken. Lilie Van Sluys (10), die in Oostvleteren woont, leerde daarom enkele zinnetjes Oekraïens om zo beter met haar nieuwe klasgenootjes te kunnen communiceren. Ze is ondertussen goed met hen bevriend.

De oorlog in Oekraïne laat zich overal voelen, zelfs in een klein dorp als Pollinkhove met amper 650 inwoners. Want ook daar zijn sinds enkele weken Oekraïense gezinnen gehuisvest, op de vlucht voor de oorlog. Vier Oekraïense kinderen lopen momenteel school in vbs Zonnebloem in Pollinkhove.

Ook Lilie Van Sluys volgt daar les in het vierde leerjaar. Ze leerde op eigen initiatief enkele zinnetjes Oekraïens om beter met hen te kunnen communiceren en noteerde alles in een boekje.

Wil je tikkertje spelen?

Maar hoe komt een tienjarige nu op het idee om Oekraïens te leren? “Ik wilde de Oekraïense kinderen helpen “, zegt Lilie. “Ze konden in het begin met niemand praten. Maar door die paar zinnetjes kon ik hen toch enkele dingen vragen. Zo leerde ik in het Oekraïens onder meer de zinnetjes hoe gaat het, hoeveel jaar ben je en wil je tikkertje spelen uit het hoofd. En ze begrepen mij.”

“Want toen ik in het Oekraïens naar hun leeftijd vroeg, toonden ze met hun vingers hoeveel jaar ze zijn. Ze kennen nu ook al enkele woordjes Nederlands. Yeva (9) is ondertussen een goeie vriendin van mij en ook met Alina (10) schiet ik goed op. We proberen met de klas goed voor hen te zorgen zodat ze de oorlog in Oekraïne even vergeten.”

Met handen en voeten

Juf Els Breemeersch vindt het straf wat Lilie heeft gepresteerd. “Maar toch blijft het moeilijk om met de Oekraïense kinderen te praten”, zegt ze. “Zo telt hun alfabet 33 letters, het onze maar 26 en de letters gelijken totaal niet op elkaar. Ook de toetsenborden van de computers zijn helemaal verschillend. We doen ons uiterste best om met behulp van speciale apps de kinderen alles zo duidelijk mogelijk te maken, maar het is soms met handen en voeten dat we iets moeten uitleggen.”

