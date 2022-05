Kinderen van basisschool De Polyglot wandelen en fietsen voor Oekraïne: “Iedereen draagt zijn steentje bij”

Op vrijdag 13 mei 2022 zullen het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Polyglot het beste van zichzelf geven voor het goede doel. De volledige dag staat in het teken van Oekraïne. Het ambitieuze doel is erg simpel: de afstand van Spiere-Helkijn tot Kiev afleggen. Vrijdag vindt het eerste deel van de actie plaats…

Marnix De Bal (58) staat in dit najaar 40 jaar in het onderwijs. De huidige conflictsituatie in Oekraïne inspireerde hem om met een inzamelactie op de proppen te komen.

“Ik wilde al langer iets als 1000 km fietsen met de leerlingen voorzien, en nu zal het er ook van komen”, verklaart de enthousiaste leerkracht. Hij wordt tijdens de uitwerking ondersteund door sportlerares Micheline Callebert (59). “Het idee kwam volledig van meester Marnix, maar ik heb me graag ter beschikking gesteld. Het doel is om de afstand tussen Spiere-Helkijn en de hoofdstad van Oekraïne te fietsen en wandelen. Via de organisatie Tearfund zorgen we ervoor dat de centjes op de juiste plek terechtkomen.”

Actieve leerkrachten

Het bewonderenswaardige concept gaat aanstaande vrijdag van start, en verloopt in twee delen. “De eerste shift is voor het zesde leerjaar”, verklaart Marnix. “Zij zullen rond 8.45 uur met de fiets richting het uitgestippelde parcours vertrekken. Voor iedere ronde van 3,4 kilometer zullen de leerlingen een kaartje meekrijgen. Later in de voormiddag worden ze afgelost door het vijfde leerjaar. Na de middag zijn de vierdejaars aan de beurt.” Naast het fietsparcours zal ook voor voetgangers een route van 1750 meter voorzien zijn. Op de vraag of de leraren ook actief zullen deelnemen komt al snel een eenstemmig antwoord: “Uiteraard! We zorgen voor de ondersteuning, en het is ook aangenamer voor de leerlingen” , knipoogt juf Micheline. Deel twee van de sportieve inspanning gaat door op de sportdag. “De jongere kindjes zullen dan wandelen rond het voetbalveld op het complex.” Op die manier helpen ook de jongsten mee aan de inzamelactie.

Actualiteit in de klas

De oorlog in Oekraïne domineert de dagelijkse actualiteit. Ook in de klas is het onderwerp geen taboe, verklaart Marnix. “We hebben voor de vijfde- en de zesdejaars een abonnement op Nieuwsbegrip. Daarin wordt de actualiteit in de vorm van leeslessen aangebracht.”

Na de inzamelactie volgt misschien nog een terugblikmoment: “We kunnen misschien op de speelplaats over de middag overlopen wat we allemaal bereikt hebben”, sluit meester Marnix af. (SV)