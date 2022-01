Lies kleurt je dag: “Ik had meer zenuwen dan Georges voor zijn eerste schooldag”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! De week is opnieuw voorbij gevlogen. Wat staat bovenaan je goed nieuws-lijstje?

“De eerste schooldag van Georges. Bij het afscheid aan zijn vertrouwde crèche heb ik gehuild. Toen onze zoon voor het eerst door de schoolpoort stapte, hield ik het gelukkig wel droog.”

Nochtans een grote stap in zijn nog prille leven…

“Ik had meer stress dan Georges zelf, denk ik. Ik was het hele weekend lang nerveus en had op zondagavond zelfs geen honger. Maar hóe goed heeft hij zijn eerste week doorstaan, zeg. We zijn supertrots op ons bolleke. Georges kijkt nu al uit naar maandag.”

Ook voor jezelf was het een memorabele week.

“Klopt. Woensdagavond heb ik, samen met Gilles De Bilde en mijn man Maarten, het Gala van de Gouden Schoen gepresenteerd. Het was top. En met twee meer dan verdiende winnaars.”

Als echtpaar de belangrijkste voetbalprijs van dit land in goeie banen mogen leiden, het is niet iedereen gegeven.

(lacht) “Veel mensen doen daar gewichtig over, maar op het werk beschouwen Maarten en ik elkaar als collega’s. Hele goeie collega’s, dat wel, maar op en top professioneel. We voelen elkaar perfect aan, hopelijk straalde dat ook af op het scherm.”

Zo’n Gouden Schoen brengt flink wat glitter & glamour met zich mee. Leuk?

“Ik moet daarvoor gewéldig uit mijn comfortzone treden. Ik heb mezelf in een chique jurk gehesen en droeg als sneakermeisje van die écht hoge hakken, maar tegelijk was het genieten. Op zo’n avonden smelten de showbizzwereld en de sportjournalistiek samen tot één dynamisch geheel. Daar hou ik wel van.”

Wat bleef er nog op je nieuwsradar hangen?

“De ongelooflijke tocht van Zara Rutherford. Amper 19 jaar jong en in amper vijf maanden tijd de hele wereld rondgevlogen. Wanneer ze straks opnieuw voet op Belgische bodem zet (de Brits-Belgische landt allicht maandag op de luchthaven van Wevelgem, red.) mag ze terecht trots zijn. Ik vier nu zaterdag mijn 31ste verjaardag, een solovlucht rond de wereld zal er niet meer van komen.”

Wat deed jij op haar leeftijd?

“Ik zat toen nog op de schoolbanken en had een vakantiejob op de veemarkt in Brugge. Met mijn nicht Fien voorzag ik de veehandelaren in de vroege ochtend van koffie en spek met eieren. Toch net iets anders dan Zara, hé?”