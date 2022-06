Lies kleurt je dag: “Yves Lampaert Belgisch kampioen!”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! We mogen voor de laatste keer voor de start van de zomervakantie deze rubriek vullen. Het afscheid valt zwaar.

“Och, ik heb me de voorbije maanden enorm geamuseerd. In de mediawereld staat goed nieuws zo goed als altijd synoniem met geen nieuws. Maar door week na week de oefening te moeten maken voor deze rubriek, heb ik er echt een neus voor gekregen. Zelfs minder positieve berichten dragen vaak iets goed in zich. Je moet het gewoon willen zien.”

Met andere woorden: na de zomer ben je weer op de afspraak.

“Als jullie hoofdredacteur groen licht geeft, met heel veel plezier. Ik heb er echt deugd van. Ik kan iedereen aanraden om goed nieuws in zich op te nemen. Er zijn overal lichtpuntjes te vinden, ook in je dichte omgeving. Goed nieuws is het perfecte medicijn. Maar nu ben ik te melig bezig, zeker?”

Het is je vergeven, Lies. Jij staat alvast voor een zomer vol topnieuws.

“Nu is het echt aftellen richting geboorte van ons tweede zoontje. Je kan niet geloven hoe hard Maarten en ik uitkijken naar de geboorte van Georges’ broertje. Begin juli moet ik bevallen, maar ik krijg nu al dat magisch gevoel over me. Nieuw leven, dat is en blijft toch altijd iets speciaal.”

En dan met de buggy flaneren. Zomer ten top?

“Het zal wel zijn! Ik kan ook niet wachten om ons zoontje aan moemoe voor te stellen. Het wordt haar zevende achterkleinkind. Je kan niet geloven hoe hard ze van die bende geniet. En omgekeerd geldt hetzelfde. De eerste foto van moemoe met onze tweede telg vliegt sowieso in een kader!”

Hou je tussen het vele babygeweld nog een half oog op de actualiteit?

“De aard van het beestje, hé. Ik ben helemaal klaar voor het Belgisch kampioenschap op de weg in Middelkerke. Mijn ouders hebben een appartement in Westende en als ik me goed voel, trekken we met onze ménage naar het BK. Georges is zot van koers, en vooral van Wout van Aert. Het moet een topdag worden.”

Met een West-Vlaamse kampioen?

“Wie weet. Het parcours neigt eerder naar een massasprint, maar misschien haalt een vroege vluchter het wel. Ik geef Yves Lampaert toch een kans. Het zou de max zijn. Zijn fans hebben met Forza Lampaertland zelfs een eigen fandorp langs het parcours, de sfeer zal er geweldig zijn. En dan met de driekleur naar de Ronde van Frankrijk. Da’s pas écht zomer!”