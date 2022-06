Lies kleurt je dag: “We zijn stilaan het Hollywood aan de Noordzee”

Dag Lies! Leuke week gehad?

“Ik mag niet klagen. Mijn gynaecoloog heeft me opgedragen om wat extra rust te nemen, want binnen een maandje moet ik bevallen. Zo heb ik de kans om wat televisieprogramma’s in te halen. Ik heb net ‘Zorgen voor Mama’ bekeken. Die verhalen gaan recht naar je maag… Het bewijst nog maar eens dat armoede ons allemaal kan overkomen.”

Maar de juiste hulp kan wonderen doen.

“Klopt. De Kortrijkse straathoekwerker Joost Bonte speelt daarin een cruciale rol. Wat een warme man is dat, zeg. Zó empathisch en begaan met die mama’s… Het doet me ook beseffen hoe gelukkig ik mag zijn. Count your blessings…”

Wat beroerde je op sportvlak?

“Ik kijk al de hele week uit naar België – Nederland van vanavond! Eindelijk nog eens een Derby der Lage Landen. Samen met enkele collega’s ga ik de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion bekijken. Een vol huis, een zinderende sfeer… Bestaat er een betere manier om je weekend te beginnen?”

Waag je eens aan een pronostiekje.

“2-0 voor ons. Kevin De Bruyne zei dan wel dat de Nations League niet zo belangrijk is, maar voor de fans is het dat wél. De ideale voorbereiding richting het WK van eind dit jaar. En zelfs zonder Courtois in doel zijn we nog beresterk.”

Deed den arrivé van Michy Batshuayi je ook glimlachen?

“Schitterend, toch? Zijn outfit, zijn BMW in alle kleuren van de regenboog. Die brengt letterlijk en figuurlijk kleur bij de Duivels. Nu nog scoren op het veld.”

Waar viel je oog nog op?

“De Belgische triomftocht in Cannes. Close en Otto Montagne gingen er met enkele van de mooiste prijzen lopen. Hoe uniek is dat, zeg? Het toont de weelde op filmvlak in ons landje. We mogen ons stilaan het Hollywood aan de Noordzee noemen.” (lacht)

Ga je de prijsbeesten straks bekijken?

“Zeker. Maarten en ik zijn ook echte filmfreaks. Ik hoop vooral dat de erkenning in Cannes een springplank vormt voor Lukas Dhont, Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. Hun talent verdient wereldwijde erkenning.”