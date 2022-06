Lies kleurt je dag: “’Nonkels’ is zó uit het leven gegrepen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! Puffen en zweten, dezer dagen!

“Het is schitterend weer, hé. Ik ben sinds deze week met bevallingsverlof, de zon heb ik alvast aan mijn kant. En eindelijk heb ik de tijd om dat to do-lijstje tot op de bodem te ledigen. De nestdrang begint op te spelen.” (lacht)

En om te speuren naar goed nieuws.

“Klopt. Net als de rest van Vlaanderen ben ik momenteel gek op Nonkels. Wat een topreeks, zeg. En dan nog in het West-Vlaams. Hier moeten we collectief preus op zijn. Zelfs voor niet-West-Vlamingen is het perfect te volgen. De dialogen en karakters zijn zó uit het leven gegrepen. Geef toe, we kennen toch allemaal een Willy of Carine?”

Daar heb je een punt.

“Er zit zelfs een maatschappelijke relevantie in. Wanneer Innocent voor het eerst voor de deur staat, stoot hij op de bekende clichés. Onbekend is onbemind. Maar uiteindelijk sluit de hele familie hem in de armen. Eerlijk, ik vind Nonkels de beste Vlaamse fictiereeks van dit jaar. We kunnen alleen maar hopen dat Rik Verheye en co voor een vervolg zullen zorgen.”

Van de toptelevisie naar iets minder sterke Rode Duivels. Wat vond je van de prestaties van Martinez’ jongens?

“Wisselvallig dekt de lading perfect. Maar laat ons de zaken ook in perspectief bekijken. Onze toppers hebben er een slopend seizoen op zitten, terwijl de Nations League het perfecte platform is om jong talent een kans te geven en te experimenteren in aanloop naar het WK. We hebben ook góeie dingen gezien, hé. De 6-1 tegen Polen was om duimen en vingers van af te likken.”

Het komt dus allemaal goed?

“Wees gerust: op 23 november tegen Canada, onze eerste WK-match, zullen De Bruyne en co er stáán.”

Wat toverde nog een glimlach op je gelaat?

“De festivalzomer is eindelijk écht begonnen. De metalfans verzamelen op Graspop en de beelden alleen al maken me gelukkig. Dit wordt de zomer waar alles weer mag en kan. We hebben er lang genoeg op moeten wachten.”

Ben jij een metalhead?

“Goh, mijn neef maakte nog deel uit van de band Spoil Engine, ik kan het genre wel pruimen. Al heb ik het meer voor de melodische metal. Op Graspop zal je me niet aantreffen, daarvoor verkeer ik momenteel niet in topconditie. Maar Pukkelpop staat wel met stip genoteerd. Dat wordt mijn persoonlijke bevrijdingsfeestje.”