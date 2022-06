Lies kleurt je dag: “De Queen die met Beertje Paddington thee drinkt, geniaal!”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! De weken vliegen voorbij.

“En ik tel de dagen af. Vanaf volgende week moet ik verplicht rust nemen. Ik zit in de laatste rechte lijn richting bevalling. Maar dat zorgt er wel voor dat ik extra veel tijd heb om goed nieuws te lezen.”

Zoals?

“De festiviteiten voor de 70ste verjaardag op de troon voor Queen Elizabeth, daar heb ik van gesmuld. 96 is ze ondertussen, tijdens haar regeerperiode is de wereld onherkenbaar veranderd. Maar Lilibet blijft de belichaming van de monarchie in Groot-Brittannië en het Gemenebest én ze is de lijm die het hele land bij elkaar houdt.”

Met een uitstekend gevoel voor humor.

“Het filmpje waarin ze een kopje thee drinkt met Beertje Paddington, geniaal toch? Het WhatsApp-groepje met mijn oud-collega’s van Royalty heeft overuren gedraaid. Vooral over prins Louis, hoe die de show heeft gestolen. Hij heeft die vier dagen feest echt kleur gegeven en getoond dat royals ook maar mensen van vlees en bloed zijn. Ik vergelijk hem zelfs wat met onze prins Laurent, iemand waarbij protocol niet van tel is. Louis heeft het potentieel om tot de nieuwe mascotte van het Britse koningshuis uit te groeien.”

Heb je ook op sportvlak mogen juichen?

“Ik heb keihard gesupporterd voor Rafael Nadal. Hij heeft al 22 Grand Slams gewonnen. We mogen hem met recht en reden de koning van het tennis noemen. Hij heeft Roland Garros met een inspuiting in zijn linkervoet gespeeld, hé. Nu moet hij wat tijd voor zichzelf nemen en misschien Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Rafa is al 36, in tennismiddens stilaan stokoud. Samen met moemoe ben ik al jaren fan van deze Spaanse topper. Ik heb een zucht van opluchting geslaakt toen hij bekendmaakte dat hij nog niet met pensioen gaat. De tenniswereld heeft figuren als Nadal nodig. Hij zou enorm gemist worden.”

Nog koning(inn)en gezien?

“Wel, Familie mag dertig kaarsjes uitblazen en Annie Geeraerts geeft al even lang gestalte aan de bomma, Anna. Voor mij is ze de queen van de Vlaamse televisiewereld. Met haar 95 lentes staat ze nog elke week op de set, terwijl ze het eigenlijk veel kalmer aan zou mogen doen. Ik denk dat het haar ook jong houdt.”

Ze is niet alleen de bomma in ‘Familie’, Annie is ook voor veel kijkers een grootmoederfiguur.

“De bomma van half Vlaanderen, hé. Mensen als Annie moeten we koesteren. Want ook haar zullen we ooit moeten missen…”