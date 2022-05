Lies kleurt je dag: “We moeten ‘preus’ zijn op Boury”

Dag Lies! We beleven drukke sporttijden. Heb je de vele kampioenfeestjes in stilte meegevierd?

(glimlacht) “Eigenlijk wel. Ik was vooral blij voor Janice Cayman, die met Olympique Lyon haar tweede Champions League won. Een prestatie die we niet mogen onderschatten, want ze legden het ongenaakbare Barça over de knie. In januari won Janice nog de Gouden Schoen, nu toont ze waarom.”

De finale vond plaats in een bomvol stadion in Turijn. Vrouwenvoetbal leeft.

“Meer dan ooit. En maar goed ook, want het niveau gaat alleen maar omhoog. Ook in eigen land. Nu enkel nog hopen dat het publiek ook bij ons massaal de weg naar damessporten vindt.”

Zaterdag staat de finale bij de mannen op het menu. Voor wie supporter jij?

“Real Madrid, tiens. Met onze Thibaut Courtois als niet te kloppen sluitstuk. Ik verwacht me aan spektakel en veel spanning, met Real als winnaar. Alleen jammer dat onze andere wereldtopper er niet bij is…”

KDB kreeg met zijn vierde titel in Engeland wel een mooie troostprijs…

“Heb je gezien hoe extatisch hij was? Kinderlijk geluk, haast. Alsof hij zijn allereerste kampioenschap had gewonnen. Kevin is de superhero van Man City. Dat ze maar snel aan zijn standbeeld beginnen. We beseffen nog altijd te weinig welke legendes er bij onze Rode Duivels rondlopen. Straks staan er vier Nations League-matchen op de agenda, dat wordt weer duimen en vingers aflikken.”

Van duimen en vingers aflikken gesproken: de uitreiking van de Michelinsterren gevolgd?

“Leve West-Vlaanderen! 28 sterren, verdeeld over 21 restaurants. Het verrast me niet, want West-Vlamingen blijven toch de hardste werkers van ons land. En een sterrenzaak runnen is pure topsport, 24/7. Bakken respect heb ik voor die topchefs. De derde ster voor Boury is de exponent van onze culinaire weelde.”

Had jij al het geluk om bij Tim en Inge aan te schuiven?

“Toen de derde ster bekend gemaakt werd, heeft Maarten meteen geprobeerd om een tafeltje te boeken, helaas zonder succes. Maar we zijn van plan om de geboorte van ons tweede zoontje er in uitgesteld relais te vieren. Belofte maakt schuld!”

In Roeselare, culinaire hoofdstad van Europa.

(lacht) “Zoiets, ja. Boury heeft het hart van West-Vlaanderen internationaal op de kaart gezet. Daar moeten we preus op zijn.”