Frederik en Aicha maken hun droom waar in Frankrijk: “Rust, stilte en natuur komen hier samen”

Frederik Douchy (47) en Aicha Bulcke (45) baten sinds 2015 Château de Nettancourt uit in het gelijknamige dorp in het departement Meuse. “We kregen bij dit pand meteen een coup de coeur”, zegt het koppel. Château de Nettancourt telt vijf kamers en ligt in het groenste departement van Frankrijk.

Frederik en Aicha zijn 20 jaar samen waarvan 13 jaar getrouwd en ze hebben twee kinderen: Daan (17) en Bo (14). “Ik ben afkomstig van Zuidschote en Frederik van Poelkapelle”, vertelt Aicha. “Het is vanuit Poelkapelle dat we in 2015 verhuisden naar Nettancourt. Bijna 17 jaar geleden startten we Terra Vinea op, een zaak waar je wijn, brood en kaas kan verkrijgen. Frederik is wijnhandelaar en hij deed de horeca en groothandel, ik ontfermde me over de winkel. Het was onze droom om rond onze pensioenleeftijd chambres d’hôtes te doen in Frankrijk en naar daar te verhuizen. We verhuurden eerder al een vakantiewoning in het noorden van Frankrijk en dat voelde goed. We vonden het tijd voor iets nieuws en wilden niet langer wachten. Na gezondheidsproblemen van onze kinderen beseften we meer dan ooit de waarde van het leven.”

Grondige renovatie

De zoektocht begon in een perimeter van enkele honderden kilometers rond de winkel in Poelkapelle. “Na enkele panden te bezoeken kregen we hier een coup de coeur”, pikt Frederik in. “Het kasteel was verouderd en het stond al lange tijd leeg. Er kwam water door het plafond. Voorheen was er al een gastenverblijf. Het eerste jaar combineerden we de winkel met het gastenverblijf. We openden één kamer en stelselmatig renoveerden we de andere kamers. We zijn redelijk handig en deden – behalve de ramen – alles zelf. In 2016 stopten we de winkel.”

Een van de vijf kamers. © gf

Château de Nettancourt heeft vijf kamers. Aicha: “We verhuren de kamers afzonderlijk, maar je kan ook kiezen voor een totaalformule. De check-in is vanaf 15.30 uur, de check-out voor 11 uur. Zelf wonen we ook in een vleugel van het kasteel, die vroeger ingenomen werd door de markiezin. Veel gasten komen terug, want de afstand van ongeveer 300 kilometer valt goed mee en ze voelen zich hier bovendien snel thuis. Buiten kan je genieten van een verwarmd zwembad, petanqueveld en speeltuin.”

“Het toerisme in deze streek is de laatste jaren ferm opgewaardeerd” – Frederik en Aicha

“Het hoogseizoen start rond de paasvakantie en de gasten zijn vooral Vlamingen, maar ook Nederlanders die stoppen als ze onderweg zijn naar het zuiden. Zelfs Denen, Zweden, Duitsers en Zuid-Afrikanen kregen we al voor de vloer. Er is ook een aandeel Fransen, maar dat is een minderheid. Het gaat dan vooral om mensen uit de grote steden zoals Parijs die de rust zoeken of een feest in de buurt hebben. Deze zomer merken we meer en meer dat gasten voor zes tot zeven nachten boeken, want het toerisme in deze streek is ferm opgewaardeerd.”

Groenste departement

Nettancourt is een dorp van net geen 300 inwoners. “We bevinden ons in Lorraine, aan de rand van de Champagnestreek”, geeft Frederik mee. “We liggen in het midden van de driehoek Reims-Metz-Nancy. We bevinden ons in de Meuse, het groenste departement van Frankrijk. Rust, stilte, natuur zijn hier de grootste troeven. In de buurt zijn enkele grote meren: Lac de Belval, Lac du Der en Lac de Madine. In Lac du Der strijken elk jaar 200.000 kraanvogels neer. Voorts is er nogal wat oorlogstoerisme met de nabijheid van Verdun. Het is hier vals plat, ideaal voor fietsers en wandelaars. We verhuren ook vespa’s, een perfect vervoermiddel in deze regio. Het klimaat is vergelijkbaar met de Belgische Ardennen.”

Luchtbeeld van het kasteel. © gf

Aicha en Frederik voorzien samen het ontbijt. In het weekend koken ze ook een avondmaal. “Het voormalige koetshuis bouwden we om tot dinerzaal. Ik heb altijd graag gekookt”, zegt Aicha. “We bieden een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert aan. In de week is er een kaasavond op maandag en koude schotel op donderdag. Frederik is wijnsommelier. Je vindt hier dus altijd een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle wijnen voor democratische prijzen. We proberen ook de Belgische biercultuur door te trekken en dus zijn er ook Belgische bieren te verkrijgen. De dichtste restaurants zijn in Revigny-sur-Ornain, op zo’n 7 kilometer. Ook in Bar-le-Duc op zo’n 25 kilometer is er een groot aanbod.”

Overwinteren in Watou

Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie sluiten ze de deuren van het kasteel en overwinteren Aicha en Frederik samen met de kinderen in de Poperingse deelgemeente Watou. “Groepen zijn hier op aanvraag altijd welkom, ook tijdens deze periode. De kinderen wonen sinds twee jaar weer voornamelijk in België. Van hier tot Watou is het net geen drie uur rijden. We zijn daar eerder toevallig beland. Ons leven staat in het teken van onze kinderen en we willen hen de jeugd gunnen zoals wij die gekend hebben in België. In de zomer is het hier de hemel op aarde. In de winterperiode kan het hier nog echt winter zijn, dus vinden we de combinatie met Watou ideaal. Het beste van verschillende werelden dus. Wat de toekomst brengt, is een moeilijke vraag. We zijn avontuurlijk ingesteld en zien wel wat er allemaal op ons pad komt.”