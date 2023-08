B&B Geckoes Lodge ligt tussen strand en regenwoud: René en Tine verruilden Avelgem voor Costa Rica

Vijf jaar geleden woonden René en Tine nog in het rustige Avelgem, samen met hun drie ondertussen volwassen kinderen Inti (26), Nando (24) en Loria (20). Tine Mortier, een bekende jeugdauteur, schreef er haar boeken, gaf er dictie, literaire creatie en vele lezingen. René was boomchirurg, tuinarchitect en juwelenontwerper.

Eerder woonden ze een tijdje in Ecuador, het geboorteland van René. Daarna kwamen ze terug naar Avelgem, het geboortedorp van Tine, waar ook hun kinderen geboren werden en opgroeiden. Ze reisden veel, samen met de kinderen, vooral naar Latijns-Amerika, en na 15 jaar hielden ze het voor bekeken in Vlaanderen. De roep naar Latijns-Amerika werd te groot.

‘Tranquilo’

Na een korte maar intense zoektocht vonden ze hun ideale plek in het zuiden van Costa Rica, een klein land in Midden-Amerika. “We vonden deze Geckoes Lodge. We werden op slag verliefd en besloten te blijven”, vertelt Tine Mortier. “Vanaf dag één hebben we hier echt onze thuis gevonden. Het levenstempo is tranquilo en omringd door de tropische schoonheid leent het zich voor het goede leven, la pura vida.” Geckoes Lodge heeft 4 huizen die verhuurd worden met of zonder ontbijt, naargelang de wensen van de klant. Twee van de huizen hebben een klein privézwembad. “De naam Geckoes Lodge verwijst naar de talloze gekko’s die er rondlopen. Het zijn een soort hagedissen en ze maken een raar lachend geluid”, zegt Tine, zelf ook lachend terwijl ze het geluid nabootst. “Maar daarnaast zitten er op ons domein ook vaak brulapen, luiaards, schildpadden, agouti’s, slangen, leguanen, felgekleurde kikkers en soms zien we zelfs gordeldieren. Er vliegen kolibries, ara’s en toekans rond. Het maakt een verblijf voor de toeristen alleen maar zoveel intenser.” Of ze geen schrik heeft van al die dieren? “Nee, maar ik heb wel geleerd dat het geen goed idee is om hier op teensletsen rond te wandelen.”

Een van de vakantiehuizen op het domein van Geckoes Lodge. (foto ADM)

‘Beach hopping’

“Onze klanten komen ongeveer voor de helft uit Noord-Amerika en Canada. De laatste jaren zijn er rechtstreekse vluchten naar Costa Rica vanuit Amsterdam, Parijs en Frankfurt, en dat maakt dat er nu ook meer Nederlanders, Duitsers, Zwitsers en Belgen bij ons logeren. De meeste klanten boeken een verblijf van een viertal dagen tot een week en trekken daarna verder naar een andere regio van het land. Je kan hier bij ons met de fiets of met de brommer hele mooie uitstappen maken, of gewoon lekker wandelen langs de talrijke spectaculaire tropische stranden.Beach hopping heet dat hier. Maar ook raften, snorkelen, een bezoek aan een inheemse stam, een cacaoplantage of de watervallen zijn erg in trek. Het kan allemaal. Wij hebben alle informatie, die we graag delen met onze gasten. Wij maken ook de nodige reserveringen en zorgen dat de uitstappen tot in de puntjes verzorgd zijn.” René en Tine hebben er sinds kort ook een camping aan zee bij: Camping Arrecife. Trekkers met eigen tent of met een campingbusje zijn hier zeer welkom. Ze plannen om tegen deze winter op de camping ook een restaurant met café te openen.

De idylische schoonheid van het Caraïbische strand. (foto ADM)

Blijven schrijven

En hoe zit de taakverdeling? “René zorgt voor de contacten met de lokale overheden, de vergunningen en alle praktische beslommeringen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de supervisie van het personeel dat instaat voor het onderhoud, de klusjes en de tuin van twee hectare groot. Zo’n tropisch domein moet echt elke dag gecontroleerd en onderhouden worden, anders wordt dat binnen de kortste keren een ontoegankelijke brousse.” Tine zorgt voor de administratie, het onthaal, de reservaties en de marketing. Maar daarnaast blijft ze schrijven. Ze is de tel een beetje kwijt, maar ze heeft ondertussen pakweg 50 kinder- en jeugdboeken geschreven. Heel wat van haar boeken werden vertaald. Zo is Mare en de Dingen, een van haar meest succesvolle boeken, vertaald in 15 talen (van Chinees Mandarijns tot Braziliaans Portugees). “Schrijven kan je overal”, zegt Tine heel enthousiast. “En hier in de jungle haal ik enorm veel inspiratie. Het is een onuitputtelijke bron. Zo schreef ik de laatste jaren: Sssjt! Oogjes dicht over een luiaard die klaarwakker is en Vlieg over een kolibrie.”

Natuurpracht

“Het leven is hier anders dan in België”, vervolgt Tine. “We moeten hier meer rekening houden met de temperatuur en met de natuur. Als er een zwaar onweer losbarst, en dat kan zeer plots zijn, dan regent het zeer veel op korte tijd. Als de elektriciteit dan uitvalt, kan het wel eens een dag duren voor die hersteld is. Dus een overvolle diepvries is hier echt geen goed idee. Maar je leert daar vlug mee leven. Het stelt echter allemaal niets voor in vergelijking met de natuurpracht waar we hier elke dag van mogen genieten.” Op de vraag of ze soms overwegen om ooit terug te keren naar België antwoorden ze samen: ” Nee, echt niet, het leven is hier zo mooi.” (ADM)

Voor de lezers van de Krant van West-Vlaanderen hebben René en Tine een verrassing. Ze bieden 10 procent korting op een verblijf in hun Geckoes Lodge tussen januari en september 2024 met deze code: KWV2024. Je kan hem vinden op www.geckoeslodgde.com.