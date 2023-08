B&B Pura Vida brengt sport en rust samen: “Het is een voorrecht om dit als gezin te doen”

De liefde voor canyoning bracht het gezin van Danny ‘VD’ Vandekerckhove en Ille Danneels tot in Spanje. Uiteindelijk bleek de passie zo groot, dat B&B Las Eras – Pura Vida het leven zag. Na twee jaar ‘proefdraaien’ gaat de B&B volgend seizoen helemaal van start in het dorpje Sarsa de Surta. Een ideale plek voor sportievelingen, maar ook voor wie de rust en de natuur opzoekt.

“35 jaar geleden mocht mijn man eens proeven van canyoning”, valt Ille met de deur in huis. “Twee oude rotten in het vak leerden hem de kneepjes en dat is VD, zoals iedereen hem noemt, enorm bevallen. Zo is dat beginnen op te bouwen, elk jaar trekt hij er eind juni een weekje op uit met vaste vrienden om aan canyoning te doen.”

Het idee groeide bij VD om de passie voor canyoning te delen met de buitenwereld, dus volgde hij cursussen in binnen- en buitenland en liep hij stage om de sport zelf te mogen gidsen.

“Intussen kent hij de streek rond Ainsa in Spanje zelfs beter dan Tielt, tot mijn grote frustratie soms”, lacht Ille. “Hij gaat er ook mountainbiken, onze fietsen blijven er zelfs staan. In Ainsa is er een vaste camping waar we altijd verbleven, maar we wilden graag iets van onszelf.”

Testdraaien

Uiteindelijk ging het gezin op zoek naar een locatie van waaruit ze zelf sportbelevenissen konden aanbieden. “Maar die streek bestaat vooral uit ruïnes”, glimlacht Ille. “Elke zondagvoormiddag kon je VD een jaar lang zien surfen naar alle immokantoren uit die regio, tot hij uiteindelijk botste op iets wat wel te mooi leek om waar te zijn.”

VD en Ille zochten een tweetalige contactpersoon die hen met het hele traject geholpen heeft. “Dat was iets met vallen en opstaan, maar we hadden meteen een klik met de eigenaar. Die helpt ons trouwens nog steeds op het domein, dat uit 6.000 vierkante meter bestaat. Het huis was instapklaar, maar we proberen er toch onze eigen ziel in te steken. De afgelopen twee jaar kwamen vrienden en familie regelmatig eens ‘testdraaien’ bij ons.”

Ook Tobe en Miet, de kinderen van Ille en VD, zijn erbij komen zitten. “Het domein biedt echt heel veel mogelijkheden, kleine plekjes om in alle rust te vertoeven in een hangmat of een schommel”, vult Tobe aan. “We zitten als enige huis op de berg van het dorp, waar dus altijd een briesje is.”

Sport én rust

“Er zijn ook veel rivieren in de buurt, waardoor je de zee niet zo mist”, gaat Miet verder. “Vaak zit je ook daar alleen, omdat de plekjes zo verborgen zijn. Dat is zeker een troef.”

Op het domein is ook alle materiaal aanwezig om aan canyoning te doen. Dat kunnen bezoekers huren. “Het voordeel is dat je de pakken bij ons ook in alle rust even kan passen. Je kan uiteraard in de buurt ook gaan mountainbiken, maar een fiets is zo persoonlijk dat we vragen dat onze gasten hun eigen mountainbikes meebrengen. Er zijn ook nog andere sportmogelijkheden, maar we willen meer dan dat aanbieden”, vertelt Ille. “Zo namen we onze gasten onlangs mee naar een wijnproeverij, behoort een dagje Barcelona tot de mogelijkheden en zijn er ook leuke dorpjes in de buurt. Een lazy day aan het water kan natuurlijk ook een welgekomen afwisseling zijn.”

Toch verhuist het gezin van VD en Ille niet permanent naar Spanje. “Misschien wel na ons pensioen”, lacht Ille. “Maar op dit moment kan ik nog geen afstand nemen van mijn winkel Point de vie (gelegen in de Stationstraat in Tielt, nvdr). Ook gaan de kinderen nog naar school, dus het is vooral mijn man die in Spanje aanwezig is. Maar wij gaan wel heel regelmatig helpen en intussen houden we telefonisch contact. We zijn allemaal in goed overleg in het project gestapt. Ons seizoen loopt van april tot oktober, de overige maanden zal VD in België zijn zelfstandige activiteit als schilder-schrijnwerker weer opnemen.”

Contrast

Missen ze dan niets tijdens hun weken in Spanje? “VD vindt het vooral erg dat hij niet alle optredens van onze zoon Tobe live kan meemaken”, vertelt Ille. “We proberen wel te streamen, maar het is toch anders.” Zo stond Tobe onlangs op de pier van Blankenberge om er zijn nieuwe single Sunshine voor te stellen bij Radio 2. Een momentje dat papa Danny moest missen.

Het contrast tussen België en Spanje is alvast groot. “Daar staat de tijd soms stil, eten doe je als je er zin in hebt. Natuurlijk is het er ook druk, maar het voelt toch anders. Het is echt een perfecte aanvulling op ons leven en het voelt als een voorrecht om dit met ons gezin te kunnen doen.” (LD)