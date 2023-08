Sam en Sofie van Bulik 2.0 nemen B&B over in Spanje: “Vooral het gejuich van onze kinderen hadden we totaal niet verwacht”

Net voor hun verlof maakten Sam en Sofie van Bulik 2.0 bekend dat ze hun zaak zullen stopzetten. De familie Bulik emigreert naar Spanje. Over de plannen in Spanje zelf, bleef het koppel nog onduidelijk. “Inmiddels zijn de nodige documenten getekend en kunnen we onze plannen bekend maken”, aldus Sofie. “We nemen de goeddraaiende familiale Bed & Breakfast over van onze ex-concullega in de standenbouw”, zegt Sam. Een Belgische familie die een B&B overneemt is zeker geen wereldnieuws, maar dat ex-concullega’s de sleutels van elkaar overnemen, dat is wel een leuk detail.

Het begon allemaal in februari. Sofie verduidelijkt: “We waren, sinds corona, reeds wat zoekende maar Bulik 2.0 draait en draaide heel goed, we hebben altijd te veel werk, te weinig vrije tijd. Sowieso hadden we het plan reeds enkele jaren opgevat België ooit te verlaten, al komt dit nu veel vroeger dan verwacht.”

Prospectie draait onverwacht uit op meer

Goed gepland, met een rugzak vol plannen voor een toekomst binnen enkele jaren, ging het koppel op prospectie en dat startten ze bij “oude bekenden”. “We wilden ons goed informeren, en daarvoor ga je te rade bij mensen die al jaren in het vak staan. Uit onze vroegere sector van de standenbouw, kennen we enkele mensen die naar Spanje verhuisden, dus begin je bij het “bekende” en zo startte onze tocht bij Bernard van Finca Oliva”, volgens Sam.

Bernard is de ex-zaakvoerder van een concurrerend standenbouwbedrijf uit Roeselare, nu Standplus, voorheen Standpunt en Xtension. “Concurrenten in standenbouw zijn meer collega’s dan concullega’s, gezien we heel vaak samen vertoeven in het buitenland en soms op elkaar moeten rekenen”, aldus Sam.

Concurrenten in standenbouw zijn meer collega’s dan concullega’s, gezien we heel vaak samen vertoeven in het buitenland en soms op elkaar moeten rekenen

Totaal onverwacht kwam het koppel terug met grotere plannen dan gedacht. “Bernard gaf ons meteen heel wat informatie, en vertelde heel passioneel over zijn Bed & Breakfast. Na een tijdje gaf hij schoorvoetend toe dat ook voor hem mogelijks een nieuw hoofdstuk was aangebroken en zo stelde hij ons voor een ongepland feit”, aldus Sofie.

Het koppel stelde de plannen voor aan de kinderen, tegen de verwachtingen in vonden zowel Lio (12) als Len (10), de twee zonen van Sam en Sofie, dit een fantastisch idee. “Dit hadden we totaal niet verwacht, we hielden vooral rekening met tegenwind, en niet met gejuich”, volgens Sam. Zo besloot het koppel, samen met hun kinderen, te kijken naar de opportuniteiten om de “finca” over te nemen.

Verhuis in december, eerste boekingen vanaf april

Ondertussen, enkele maanden later, zijn de plannen concreet. De overname van Finca Oliva komt er, de gebouwen van Bulik 2.0 zijn verkocht en de inboedel wordt te koop aangeboden. In december plant het koppel te verhuizen, de kinderen starten na de kerstvakantie op een Spaanse school. Bernard geeft de sleutels door midden december, de eerste boekingen zijn voor april.

“De plannen zijn wat concreter en kunnen nu worden bekend gemaakt. We zullen wat zaken renoveren, het concept wat verder uitwerken, en zien het helemaal zitten in het voorjaar van start te gaan. Meer info zal later volgen, voorlopig kunnen we enkel meegeven dat we er erg veel zin in hebben”, besluit Sofie.