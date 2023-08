Stephanie en Dimitri runnen gîte Le Petit Bonheur in Haute-Vienne een jaar: “Ons kleine geluk in een adembenemende streek”

Ruim een jaar runnen Stephanie Vandenberghe en Dimitri Lambrecht uit Deerlijk hun gîte Le Petit Bonheur in Maisonnais-sur-Tardoire, een gehucht in de Haute-Vienne in Frankrijk. “Hier is het vakantiegevoel nooit veraf”, zegt Stephanie. “Het is een fiets- en wandelparadijs, en er zijn heel wat historische bezienswaardigheden in de buurt.”

Dimitri Lambrecht (48) en Stephanie Vandenberghe (47) vormen een nieuw samengesteld gezin. Dimitri is van Waregem afkomstig en runt al vele jaren een bedrijf in schilder- en decoratiewerken.

Stephanie had ruim twee decennia de teugels in handen van Garage Vandenberghe in de Stationsstraat in Deerlijk. “We hadden allebei een stressvolle job in België en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging”, vertelt Stephanie.

Natuur en rust

“We houden van de natuur, wandelen, rust en mensen, en Frankrijk was altijd onze favoriete vakantiebestemming. Dus wilden we iets nieuws opstarten in ‘la douce France’… We bezochten locaties in de Dordogne, maar vonden er niet echt onze gading.”

“Toen verruimden we onze blik en ‘botsten’ hier op deze gîte, zowat 700 kilometer van Deerlijk. We waren direct verkocht. Het complex deed vroeger al dienst als gîte en werd tijdens de coronaperiode op maandbasis verhuurd. Na zorgvuldig wikken en wegen besloten we er voluit voor te gaan, en daarvan hebben we nog geen ogenblik spijt gehad.”

Tot twaalf gasten

Dat de inrichting een nieuwe touch nodig had, was uiteraard een kolfje naar de hand van Dimitri. Met het nodige vakmanschap werd hun klein geluk – vandaar de naam Le Petit Bonheur – in een eigentijds kleedje gestoken, met aandacht voor authenticiteit.

“Onze gîte biedt alle faciliteiten die je van een vakantiewoning kunt verlangen: comfort, ruimte en privacy”, gaat Dimitri verder. “Als fervent karpervisser ben ik heel opgezet met de visvijver in het 7,3 hectare grote domein. Een pluspunt is ook dat onze vakantiewoning de enige in de buurt is voor vier tot twaalf mensen.”

(lees verder onder de foto)

De visvijver is een van de troeven in het ruim zeven hectare grote domein. © gf

“Ons vakantiehuis heeft vier slaapkamers en twee badkamers. Verder zijn er een volledig ingerichte keuken, een woonkamer met flatscreentelevisie, een grote (speel-)tuin, een tennisveld, een seizoensgebonden buitenzwembad, een petanqueterrein, een ruim terras, barbecuefaciliteiten…”

“Handdoeken en beddengoed worden verstrekt, en voor onze gasten is er gratis privéparking en gratis wifi, al kan het internet hier nukkig doen…”

Lovende recensies

“We zijn volledig landelijk gelegen. Het is de ideale plek om tot rust te komen, en vooral te genieten”, stelt Stephanie. “We proberen onze gasten optimaal te verwennen. De aanpak ligt in de lijn van de filosofie die we vroeger met de garage nastreefden. De garage waar de klant zich thuis voelt was ons motto.”

“Dat heeft ons geen windeieren heeft gelegd en dus doen we dat hier ook met onze gîte. Daarin slagen we blijkbaar vrij aardig, want de recensies van onze gasten op Booking.com zijn unaniem heel lovend.”

Rijke flora en fauna

“De regio is best de moeite waard om te ontdekken. We zijn hier gelegen in de Haute-Vienne, in het Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Het gebied kent veel verschillende landschappen, maar ze zijn één voor één puur en oorspronkelijk.”

“De rijke en overvloedige flora en fauna zijn adembenemend. Natuurliefhebbers zijn wild van de ongerepte bossen, kristalheldere meren en schilderachtige wandelpaden.”

(lees verder onder de foto)

Zicht op de gîte Le Petit Bonheur. © gf

“Het is een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. Voor liefhebbers van geschiedenis en architectuur heeft de Haute-Vienne talloze kerkjes en vooral kastelen in het aanbod. Het prachtig gerenoveerde vijftiende-eeuwse kasteel van Rochechouart, dat nu dienst doet als museum voor moderne kunst, is een aanrader.”

“In de buurt van het kasteel vind je ook de gigantische krater die is ontstaan door de inslag van een enorme meteoriet, vele millennia geleden… Andere steden in de buurt zijn Limoges, Périgueux, Angoulême, Brantôme, Oradour-sur-Glane en Saint-Junien.”

Porselein uit Limoges

“Zo is Limoges, de hoofdstad van de Haute-Vienne, wereldwijd bekend om zijn verfijnde porseleinproductie. Voor culinaire ontdekkingsreizigers biedt de Haute-Vienne een scala aan smaakvolle ervaringen: lekkere foie gras, het alom geprezen Limousin-rundvlees, de vele ambachtelijke kazen, de Charentewijn… om er maar enkele te noemen.”

“Of je nu door middeleeuwse straten wil dwalen, wil genieten van de rust van de natuur, of je onderdompelen in lokale tradities, de Haute-Vienne heeft voor elk wat wils. We verschaffen onze gasten met veel plezier meer info over de streek, activiteiten en bezienswaardigheden.”