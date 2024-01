Sam Heughan en Eleanor Tomlinson krijgen ster op Oostendse zeedijk

Bij een prachtige zonsondergang werden zondag de Britse acteurs Sam Heughan en Eleanor Tomlinson vereeuwigd op de Walk of Fame van het Filmfestival Oostende met een ster voor hun acteerprestaties in The Couple Next Door.

Deze reeks werd geschreven door David Allison en is in een regie van Dries Vos. De Vlaamse regisseur maakt internationaal furore en is onder meer bekend van De Dag, Billie vs Benjamin en de Britse adaptatie van de tv-reeks Professor T.

Vos produceerde The Couple Next Door met zijn pas opgerichte Vlaamse productiehuis Happy Duck Films en filmde de reeks met een volledig Vlaamse crew in België. Zondagavond werden de eerste twee afleveringen van de zesdelige serie getoond op het Filmfestival van Oostende. (HH)