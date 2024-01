Marc Didden krijgt ster en Lifetime Achievement Award op Filmfestival Oostende

Filmmaker en journalist Marc Didden (74) heeft op het filmfestival van Oostende een Lifetime Achievement Award gekregen. Hij kreeg ook een ster op de walk of fame op de zeedijk. Voor de gelegenheid gaf regisseur Frank van Passel een lofrede.

Op het Filmfestival van Oostende mag Marc Didden dit jaar de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. De filmmaker, scenarist en journalist heeft er al een indrukwekkende carrière opzitten. Didden regisseerde de klassiekers Brussels by Night (1983) en Sailors Don’t Cry (1989), en bracht in 2022 het boek Over cinema uit, waarin hij zijn persoonlijke memoires over de wereld van het bewegende beeld en zijn liefde voor het medium uiteenzet.

In aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) werd de ster van Didden zaterdagnamiddag onthuld. Bij de uitreiking van de award gaf regisseur Frank van Passel een ware lofrede voor zijn collega. Op het Filmfestival van Oostende wordt naar aanleiding van de viering van Didden zijn roadmovie Istanbul (1985) vertoond. (Belga)