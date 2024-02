Gene Bervoets blikt tevreden terug op Film Festival Oostende: “Mooiste moment was dagelijkse zonsondergang bij de sterlegging”

Master Gene Bervoets en artistiek directeur Peter Craeymeersch blikken tevreden terug op het 16e filmfestival van Oostende. Gene Bervoets kondigde aan dat hij terugkeert om zijn nieuwe project ‘Sinatra is van Hoboken’ voor te stellen.

“Ik maakte al filmfestivals mee in Berlijn en Cannes, maar in Oostende word je ondergedompeld in een bad en het is heel leuk. Maar het haalt je ook weg van de realiteit met al die glamour en glitter. Dat is fijn maar soms moet je ook landen”, zegt Gene Bervoets die pas de laatste dagen ook veel films zag. “Ik voel tevredenheid bij de vrijwilligers, toeschouwers en organisatie. De zalen zitten vol.” De master van het filmfestival heeft er een drukke tiendaagse op zitten met sterleggingen, rode lopers, filmvoorstellingen, debatten en interviews. “Pas eergisteren kon ik voor het eerst een strandwandeling maken.” Hij was vooral verrast met de reacties van het publiek. “Ik ging kijken naar The General van Buster Keaton uit 1926, een film uit mijn masterselectie. Nadien stonden mensen op om me te bedanken dat de film vertoond werd. Dat was magie. Dat zijn onvergetelijke momenten die ik koester. De eerste dagen word je wat geleefd waardoor ik pas deze laatste dagen van de films ben gaan genieten.”

Sterren en publiek

“De documentaires, zoals ‘De man achter het masker’ en ‘Rock ’n roll godverdomme’ over Arno vond ik fantastisch. Maar ook films die ik opnieuw zag zoals The General.” Gene heeft een bijzonder hoogtepunt op dit 16e filmfestival : “Het was een dagelijks hoogtepunt. Als om 17 uur de zon ondergaat op het moment dat op de zeedijk de sterren werden onthuld. Het was elke keer een magisch moment die me knock-out sloeg.” Gene Bervoets bleek ook een zeer toegankelijke master, vaak aangesproken door het publiek voor foto’s en handtekeningen. “Het was heerlijk en het kon me niet schelen. Ik moest soms gesprekken afbreken omdat ik mijn werk moest doen op de rode loper.”

Oostende

Gene Bervoets: “Ik heb Oostende beter leren kennen. Ik heb met de fotograaf Nick Decombel afgesproken dat we nog een foto zullen nemen aan het graf van Ensor op Mariakerke. En ik vraag me al het hele festival af op wie Nick gelijkt. En sinds gisteren weet ik het. Nick gelijkt op de jonge Ensor. Het wordt dus speciaal. Door Ensor gefotografeerd worden aan het graf van Ensor”, lacht Bervoets. Hij ontdekte de stad. “Ik bewaar goede herinneringen aan Hotel du Parc, Mucka en Lafayette.”

Terugkeer

“Ik ga hierna even op vakantie naar familie in de Caraïben. Daarna studeer ik voor het tweede seizoen van Arcadia waarvan de opnames in maart plaatsvinden. Dan volgt de voorbereiding voor de opname van onze dubbelLP met de Plastic Bags in Antwerpen. Daarna schrijf ik met mijn vrouw Tine een scenario over een familie die ik mijn jeugd heb gekend. ‘Sinatra is van Hoboken’ gaat over een familie Sinatra-fans en twee broers. Ik hoop dat het een miniserie wordt waarvoor we in februari 2025 kunnen opnemen. Als dat verschijnt in 2026 dan is de première zeker op het filmfestival van Oostende.”

Overweldigend

Artistiek directeur Peter Craeymeersch: “Ik omschrijf dit festival als overweldigend. Door de opkomst met uitverkochte zalen. Zelfs wat we extra programmeerden, was vaak uitverkocht. Maar voor mij telt evenzeer dat de vrijwilligers stralen. Zij zorgden ervoor dat de dolle rit die we deze week maakten, tot een goed einde kwam.” Er werden voor dit FFO 1000 filmpassen (om voordelig films te zien) verkocht; 300 meer dan vorig jaar. Bezoekersaantallen, die elk jaar lijken te stijgen, geeft het filmfestival niet (meer). “Dat is een afspraak die we maakten met het Vlaams Audiovisueel Fonds.” Craeymeersch is vooral blij dat het festival meer leefde : “In De Grote Post en Kinepolis was er een zeer goede sfeer. En dat slaat over op onze gasten.” Hij waarschuwt : “We zijn op onze limieten gebotst qua aantallen, parking en plaats in het festivalcafé. Na het festival moeten we op zoek naar alternatieven. We zullen zien wat er haalbaar is want logistiek zitten we tegen onze limiet.”

Oostendse films

“Elk jaar komen er films uit met een Oostendse link en dat proberen we uit te spelen. Dit jaar was een uitzonderlijk jaar met de kortfilm ‘Big Waves will rise you’, openingsfilm ‘Holy Rosita’, de reeksen ‘Styx’ en ‘Juliet’ en de documentaires rond Ensor, Arno of Matthieu Bonne (8 Islands). Dit was een goed jaar voor ‘Oostendse’ films. Dat zullen we niet elk jaar hebben.” Craeymeersch is ook erg blij met ‘Skunk’: “Geen enkel festival wilde die programmeren. Hier is die uitverkocht en krijgt deze Vlaamse film een staande ovatie.”

Vrijdagavond worden de Jamies uitgereikt in De Grote Post, op zaterdagavond zijn er de Ensors in het Kursaal.