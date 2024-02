Hotelschool Ter Duinen staat in voor festivalrestaurant:“Mooie ervaring, maar we geven hier geen punten”

Hotelschool Ter Duinen Koksijde baat in Kinepolis het festivalrestaurant uit. De focus ligt op het bedienen van de klanten. “Het is voor de leerlingen een mooie ervaring. We geven onze leerlingen hier geen punten”, luidt het.

De letters HK aan de inkom verwijzen niet naar ‘Hells Kitchen’ maar naar de internationaal gerenommeerde Hotelschool Koksijde, waar tal van latere sterrenchefs afstudeerden. Op de site van het Aziatische restaurant in Kinepolis namen lesgevers en leerlingen hun intrek en runnen ze een restaurant met brasseriekeuken tegen erg betaalbare prijzen.

Werkvloer

“We zijn na 4 jaar terug op het filmfestival. De datum ligt veel beter en niet vlak bij de start van het schooljaar. Hier staan leerlingen van het zevende jaar gastronomie en drankenkennis, onze volwassenopleiding en leerlingen van de bachelor gastronomie aan Vives waarmee we samenwerken. In deze setting van het filmfestival leren ze veel bij want het is een echt restaurant met klanten. De werkvloer is zoals ze ook later zullen werken”, zegt Micha Serafimoff, verantwoordelijke voor De Villa, het restaurant van de hotelschool dat samenwerkt met sterrenchefs en hun maaltijden bereidt met studenten van het zevende jaar.

“Op het filmfestival brengen we een bistrokeuken omdat het qua organisatie op locatie toch een hele uitdaging is. Het is een niet-professionele keuken die niet erg groot is. Het is niet evident”, zegt chef Peter De Coster, verantwoordelijke voor het zevende jaar gastronomie in Koksijde en coördinerend chef in Vives. Er zijn elke dag 14 studenten in het team van Peter en Micha. “We coachen en begeleiden hen, maar ze krijgen geen punten. Onze leerlingen krijgen wel een vergoeding om studiekosten zoals reizen en uitstappen te helpen betalen.”

Noordzeegerechten

Chef en lesgever Peter: “De focus ligt op kwaliteitsvolle streekproducten. Omdat wij ook aangesloten zijn bij de Northseachefs en ook de master Gene Bervoets er ambassadeur van is, werken we met Noordzeevis. De gerechten die het erg goed doen zijn de brandade van schelvis met een eitje op 64 graden en de stoverij met Straffe Hendrik. Ook de ‘catch of the day’ is erg populair evenals de vegetarische gerechten.”

Met de acteurs of sterren zijn Peter en Micha niet bezig: “Het is wel leuk, maar ons doel is dat iedereen zo goed mogelijk bediend wordt en blij naar buiten wandelt.” Het restaurant is elke dag open van 12 tot 21.30 uur.

Keukenmedewerker Yaro: “Flink doorwerken en timing bewaken” Voor Yaro (20) uit Oostduinkerke en student van zevende jaar gastronomie zit zijn opleiding er bijna op. “Ik deed al verschillende stages, maar was nog nooit aan de slag in een pop-uprestaurant. Het is even aanpassen, maar wel erg leerrijk. Ik ben verantwoordelijk voor de koude gerechten. Als er veel bonnen tegelijk binnen komen dan is het flink doorwerken en moeten we de timing in de gaten houden. Vooral ’s avonds kan het druk zijn met zelfs tot 150 couverts. Elk gerecht moet in orde zijn, of het nu voor bezoekers of sterren is. Er is wel al eens een bekende meneer geweest, maar ik ben zijn naam vergeten.” Zijn job is niet te onderschatten : “Het zijn lange dagen. Soms beginnen we om 9 uur en eindigen we pas om 23 uur. Ik begin het te voelen, maar het is zo’n toffe ervaring. Volgend jaar wil ik ervaring opdoen en aan de slag in binnen- of buitenland.”