Deze vrijwilligers van Filmfestival Oostende hebben geen tijd om een film mee te pikken… maar jij kan wel tickets winnen!

Het filmfestival Oostende wordt mee gedragen door 130 vrijwilligers achter de schermen. Met een groot enthousiasme en discretie voor ‘hun’ festival. Ook al zien ze tijdens het festival soms geen enkele film. “De dankbaarheid van de organisatie en warme reacties van filmsterren zorgen ervoor dat we elke dag uitkijken naar onze taken”, zeggen vier van hen.

“Dertien jaar geleden kwamen we hier wonen omdat Oostende een cultuurstad is met een uitgebreid aanbod. Er is hier altijd wat te beleven”, zegt Ria De Ruyter (66). “We wilden ons hier integreren en werden vrijwilliger. Aanvankelijk bij De Grote Post, toen het gebouw nog in de steigers stond. Later werden we vrijwilliger bij Toerisme Oostende, in het Fort Napoleon en bij Theater aan Zee. We zijn nu ook al tien jaar actief bij het filmfestival”, herinnert echtgenoot René Vermaelen (69) zich.

“Jan Decleir is zo’n gewone en vriendelijke man. Dat zal me altijd bijblijven”

Bij FFO hebben ze een bijzondere taak : naast zaalcontroles houden Ria en René zich bezig met ‘de publieksprijs’. René : “Bezoekers krijgen stemformulieren om hun favoriete film aan te duiden en te quoteren. Ik haal die blaadjes elke morgen om 9 uur op waarna het sorteren en tellen begint. Onze tafel ligt dan vol. De verwerking van de gegevens gebeurt nog de dag zelf. Voor 13 uur meld ik al de stand aan Peter Craeymeersch. En in de namiddag en avond zijn we hier weer actief. Soms zijn we maar om middernacht thuis. We zijn ook de zondag na het festival nog actief, want ook de gegevens van de laatste stembiljetten moeten verwerkt worden. En de weken nadien verwerken we alle mailadressen van mensen die op de hoogte wensen te blijven. ”

Sterren Jean-Claude, Jan en Matteo

Ria bekent : “We mogen ook naar de film, maar doen dat niet zo vaak. Dit jaar zagen we al Hazegras, omdat we ook zelf op de wijk wonen.” En ze hebben mooie herinneringen. “Toen Jean-Claude Van Damme zijn ster onthulde, waren we van dienst en konden we de Hollywoodster van nabij volgen. Op de Zeedijk stonden toen een paar duizend mensen”, zegt René. Ria was erg onder de indruk van Jan Decleir : “Het is zo’n gewone en vriendelijke man. Dat zal me altijd bijblijven. Hoe groter de filmsterren, hoe aangenamer ze zijn. We moeten discreet blijven, kunnen de sterren zelf niet aanspreken of foto’s nemen. Zoiets doe je niet.”

Chauffeur Johan

“We zijn met 15 chauffeurs voor 12 wagens”, zegt Johan Demuyt (65), al 30 jaar vrijwilliger bij Toerisme Oostende en al 3 jaar chauffeur bij het filmfestival. “Elke dag krijgen we van Emma het schema en doen we ritten van de hotels naar het festival, zeedijk of Kursaal. Maar we brengen de filmmensen ook naar Oostendse restaurants of halen hen af op de luchthaven. Deze week zat ik al in Brussel, Rijsel en Amsterdam om sterren op te halen. Het filmfestival maakt er een eer van om de gasten zo goed mogelijk te verwennen. En dat waarderen ze. Toen ik de bekende Nederlandse actrice Renée Soutendijk moest ophalen in Amsterdam waren er onderweg files. Ik kwam te laat aan maar kreeg een warm onthaal. Ze was bekommerd. Zo zie je maar dat grote filmsterren ook gewone mensen zijn die veel liefde uitdragen .”

Chaplin

De meeste indruk op Johan maakte actrice Geraldine Chaplin in 2023. “Ik haalde haar op in Rotterdam en bij aankomst in Oostende vroeg ze aan de productie dat ik het hele festival haar chauffeur zou zijn. Dat was een hele eer. Toen ik haar vlak voor haar vertrek terugbracht naar Brussel, vroeg ze plots mijn GSM. Ze gaf haar man de opdracht om een foto te maken van ons beiden. Die koester ik. Zoiets vergeet je niet want haar vader, Charlie Chaplin was één van de belangrijkste filmmakers en acteurs van de vorige eeuw. Op mijn foto herken je zijn glimlach in de hare.” De foto was de uitzondering : “Ik vraag nooit foto’s of handtekeningen aan mensen die ik vervoer. Maar als zo’n wereldster het zelf voorstelt, dan kun je niet weigeren.” Ook Johan bevestigt : “Tijdens het festival zie ik geen films. Dat is voor tijdens het jaar.”

Verlof nemen

De vrijwilligers in Kinepolis worden aangestuurd door Nancy De Vos (50) die in het Zuiden van de provincie woont maar afkomstig is uit Oostende. De manager neemt al jaren verlof voor het filmfestival. “Aanvankelijk was ik gewoon vrijwilliger. Nu ben ik toch al een vijftal jaar coördinator van de vrijwilligers. De taak start al weken voordien met de opmaak van de planning in functie van het draaiboek, de wensen en beschikbaarheid van de vrijwilligers. Ze krijgen een vergoeding, maar ze doen het vooral voor de sfeer in de groep, de organisatie en de positieve vibe. Bezoekers aan het filmfestival zijn altijd goed gezind. Sommige vrijwilligers tellen af naar het filmfestival.” Ook Nancy ziet tijdens FFO geen films : “Ik heb er geen tijd voor.”

Opnieuw Matteo

“We vragen aan al onze medewerkers om geen praatjes te slaan met de acteurs, geen selfies te nemen of handtekeningen te scoren. En dat wordt gerespecteerd.” De meeste indruk maakte Matteo Simoni, in 2018 de jongste master ooit van FFO. “Hij kwam elke dag binnen, bedankte ons en liet weten dat hij het tof vond dat we er elke avond waren. We hadden ook Kevin Janssens en Koen De Bouw als masters en ook die hadden oog voor de vrijwilligers. Maar Matteo deed dat elke dag en die generositeit is mij en veel vrijwilligers bijgebleven.” Nancy benadrukt : “Het filmfestival is de vrijwilligers dankbaar want zonder hen is er geen filmfestival.”