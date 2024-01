Documentaire ‘8 Islands’ over Mathieu Bonne in première op Filmfestival Oostende: “Jezelf zien afzien is toch speciaal”

Zaterdag ging ‘8 Islands’ – een documentaire van Oostendenaar Klaas Backers – in première op Filmfestival Oostende. In de documentaire krijg je ultrasporter en avonturier Matthieu Bonne te zien tijdens een van zijn uitdagingen: tijdens acht opeenvolgende dagen acht triatlons voltooien op acht Canarische eilanden. “We zijn nu volop bezig met het traject na Filmfestival Oostende”, zegt Backers.

Het was een spannend moment, want Matthieu Bonne had de documentaire die over hem werd gemaakt zelf nog niet gezien. “Een bewuste keuze,” zegt de avonturier. “Ik wou dit moment beleven met mijn opa en mijn ouders naast me en in het bijzijn van mijn familie en vrienden. De première in Kinepolis tijdens FFO was dus het ideale moment. Maar ik had voor alle duidelijkheid alle vertrouwen in Klaas en hij heeft me niet teleurgesteld.”

Bonne, avonturier in hart en nieren, heeft ondertussen al meerdere records op zijn naam staan. Maar zomaar even acht Canarische eilanden aandoen om daar eventjes acht triatlons af te haspelen, je moet het maar doen. “Ik ben mezelf tijdens verschillende recordpogingen meerdere keren tegengekomen”, vervolgt Bonne. “Maar om jezelf in de documentaire te zien afzien, dat is toch speciaal.”

Voor Klaas Backers is het zijn eerste echte documentaire. “De documentaire vertelt over Matthieu’s dorst naar avontuur en hoe die hem dwingt om de krachten van de natuur op te zoeken”, vertelt Klaas. “Ook zijn mama komt aan bod, samen met zijn team. Wat na de première? We zijn daar volop mee bezig. Tot op heden ligt er nog niets vast, maar ik moet wel zeggen dat ik de wereld wel een beetje heb onderschat. Er was heel veel vraag om de première bij te wonen en daar ben ik blij om. Het is sowieso een springplank naar meer. Ik wil nog meer documentaires brengen, maar op een filmische manier. Ik hoop dan ook dat mensen die mijn werk kennen, ook mijn stijl herkennen.”

Na de voorstelling kregen Klaas Backers en Matthieu Bonne een staande ovatie.