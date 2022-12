Ons proefkonijn in Bistro Mathilda in Oostende: klassiek met moderne toets

Bistro Mathilda is sinds jaar en dag een gevestigde waarde in Oostende, en die status blijkt meer dan terecht te zijn. Op het menu vind je onvervalste klassiekers naast eigentijdse gerechten met een moderne toets.

Chef Luc Deklerck roert al 28 jaar in de potten van Bistro Mathilda. Hij begon zijn carrière aan de zijde van zijn vader in restaurant Ocean op de Zeedijk, waarna hij in 1995 zijn eigen zaak begon aan de rand van het Leopoldpark. Met uitzicht op het beroemde standbeeld ‘Dikke Mathille’ was de naam snel gekozen en samen met zijn echtgenote Gerda Maenhout bouwde hij de zaak uit tot een topbrasserie.

Tatsjespap

Opvallend op de kaart zijn de gerechten ‘old style’. “Klopt”, zegt Luc. “Dat zijn klassiekers die er al van bij het begin opstaan en niet weg te denken zijn uit onze keuken. Zoals ons bekroonde stoofvlees op Vlaamse wijze of de tatjespap.”

Na lang twijfelen – de gerechten à la carte zoals de rog of de lamstajine doen ons watertanden – kiezen we voor het menu ‘Ontdekken en proeven’. Starten doen we met de tartaar van wilde zeebaars, erg fris door onder meer de gepickelde chioggabiet.

Luc Deklerck. © Westtoer

Daarna volgt de tatjespap: dagverse garnalen met karnemelkpuree, een gepocheerd eitje en gesmolten hoeveboter. Klinkt simpel, maar is ronduit top. Lek me liptje, zoals we in Oostende zeggen. “Dit gerecht serveren we enkel als er verse aanvoer van garnalen is door de kustvisser O.191. Dat is voor ons een erezaak”, benadrukt Luc.

Wat een dame blanche

Het hoofdgerecht oogt spectaculair met een zeewolffilet in combinatie met een gamba, geserveerd in een bisque met bombarijst, tapijtschelpjes en chorizo voor het scherpe kantje. Afsluiten doen we met een van de heerlijkste dame blanches die we ooit voorgeschoteld kregen. Heerlijk zelfgedraaid vanille-ijs, maar vooral de versgeklopte room is onovertroffen.

Bistro Mathilda vind je in de Leopold II-laan 1 in Oostende. Meer info: www.bistromathilda.be.