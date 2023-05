Vakantiegevoel met een vleugje luxe bij Ariane in Ieper

Hotel Ariane is al 25 jaar lang een gevestigde waarde in het centrum van Ieper. Het stijlvolle restaurant maakt een belangrijk deel uit van het imago dat al jaren hooggehouden wordt. Zaakvoerders Natasja Felliers, Johan Vanhaute en Ringo Lamaire leggen de lat hoog, zowel in het moderne interieur als bij het samenstellen van de kaart. “Mensen mogen hier een zeker niveau verwachten. We werken zoveel mogelijk met lokale producten, maar daarom is het niet minder gastronomisch”, vertellen ze ons.

De mousse van zalm en kabeljauw en de panacotta van pesto met een brunoise van gandaham zetten de toon voor het diner. Samen met een picon – het onofficiële aperitief van de Westhoek – voelen we ons al helemaal in vakantiestemming. En laat dat nu net de bedoeling zijn van het driekoppige team.

© Michael Dehaspe

“We willen dat onze gasten zich hier helemaal kunnen ontspannen en bieden hen net dat tikkeltje extra. Die visie trekken we door in onze service, maar ook in de keuken: menu’s kunnen altijd gepersonaliseerd worden naar de wensen van de gast en we gaan creatief om met vegetarische of andere speciale verzoeken.”

Zo gezegd, zo gedaan: mijn tafelgenoot en ik kiezen elk voor een verschillende menuformule. Als voorgerecht komt er zowel een duet van de grijze noordzeegarnaal met jonge scheutjes als een gemarineerde zalm met gin en citroenpanko op tafel. Frisse smaken met oog voor detail. Mijn tafelgenoot kiest als hoofdgerecht voor een Ariane-klassieker die al meer dan 20 jaar op de kaart staat: de exclusieve runderbrochette met een pittige pepersaus.

© Stijn Vereeken

Ik mag genieten van de krokant gebakken parelhoen met groene én witte asperges, lamsoor en paddenstoelenrisotto. Tot slot wordt onze zoete honger gestild door een samenspel van bloedsinaasappel, chocolade, karamel en mokkarum. De verwachtingen waren hoog, maar chef Johan vulde die zonder enige moeite in.

Hotel Ariane, Slachthuisstraat 58 in Ieper – www.ariane.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be