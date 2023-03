Gastronomie zonder allures bij De Kromme Elleboog

Horecakoppel Johan Desmet (52) en Martine Deruytter (53) zijn allerminst aan hun proefstuk toe. Al 21 jaar baten ze in Leffinge De Kromme Elleboog uit. Hun jarenlange ervaring vertaalt zich in een uiterst gemoedelijke sfeer.

“Ik ben iemand die graag kookt, noem me alsjeblieft geen ‘chef’”, lacht Johan. “We willen vooral een familiair gevoel opwekken. Mensen moeten hier niet in een driedelig pak komen zitten. Geen stijf of elitair gedoe, ook kinderen zijn hier meer dan welkom. Zij zijn onze klanten van morgen hé.”

“Uiteraard is de service belangrijk, maar dat kan ook op een ongedwongen manier. Zoals we dat thuis ook doen. Ook op het bord gaan we voor eenvoud, aandacht voor de essentie van het product. Lichte gerechten met veel groenten” Fijne gastronomie zonder franjes of sterambities, maar wel met oog voor bijzondere smaakcombinaties en een ontegensprekelijke kennis van zaken.

Eerst genieten we van handgepelde garnalen, avocado en gazpacho. Terecht een gerechtje waar De Kromme Elleboog bekend voor staat, een frisse en kruidige start van de maaltijd. Vervolgd door een stukje Saint-Pierre (ook bekend als de zonnevis) met hoppescheuten, gepocheerd ei en bearnaisesaus op basis van truffel. Als hoogtepunt kwam gastvrouw Martine de griet in zoutkorst presenteren, hun paradepaardje.

© GF

We kregen een stukje van de perfect gegaarde vis geserveerd met een pittige caponata van zuiderse groenten en ravioli met mascarpone en basilicum. In de keuken van Johan zijn er geen overheersende marinades of afleidende toefjes nodig om zijn producten vol aroma’s op het bord te krijgen. Met enkele eenvoudige kruiden en een beproefde bereidingswijze tilt hij de pure smaak van zijn vissen naar een hoger niveau. Een Spaanse witte wijn sluit naadloos aan bij alle gerechten. Afsluiten doen we met huisgemaakte tiramisu en zijdezacht vanille-ijs.

De Kromme Elleboog, Torhoutsesteenweg 11 in Leffinge (Middelkerke) – www.kromme-elleboog.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be