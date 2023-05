Van schilder naar chefkok: Jens van ‘t Klein Gewin verrast met gepimpte klassiekers

In hartje Diksmuide treffen we ‘t Klein Gewin aan, de gezellige bistro van Jens en Stephanie. Het ontvangst door de gastvrouw is warm en hartelijk, het interieur een mix van stijlen die samen een huiselijk gevoel creëren. Een frisse aperol met zicht op de zonovergoten binnentuin brengt ons meteen in zomerse sferen.

“We werken niet met een vaste menu. Zelf kiezen we ook graag vrij als we gaan eten, we willen onze gasten die zelfde luxe bieden. We willen dat hier een losse sfeer hangt en dat iedereen zich hier welkom voelt”, legt het duo meteen uit. “Op culinair vlak kiezen we resoluut voor een kleine kaart vol streekproducten. We mikken op klassieke gerechten met een twist, maar we nemen ook geregeld eens een risico.”

Jens Vanoverschelde werkte tien jaar lang als schilder, voor hij besloot in de keuken van zijn eigen restaurant te staan. © Michael Dehaspe

Als hapje gaan we voor het traag gegaarde buikspek met een Oosters getint smakenpalet. De perfect klaargemaakte stukjes varkensvlees smelten weg op de tong, een uitmuntende start van de maaltijd. Gevolgd door een briochetoast met ricotta, een paddenstoelenmix, hazelnoot en parmezaan. Een soort van opgewaardeerde en geperfectioneerde variant op de klassieke toast champignon, een gerecht met pure ingrediënten en heerlijke aroma’s. Met dit stralende lenteweer was de keuze voor de seizoenssuggestie als hoofdgerecht haast vanzelfsprekend: witte asperges met zeebaars, aardappelmousseline en beurre noissette.

Je zou denken dat er hier een geschoolde chef met tientallen jaren ervaring op de teller in de potten roert, maar niets is minder waar. Jens Vanoverschelde had namelijk tien jaar lang een schilderszaak, voor hij ‘t Klein Gewin vier jaar geleden overnam van zijn ouders en broer. “Ik volgde wel kooklessen in avondonderwijs, maar ik ben allesbehalve een getrainde kok”, lacht de gewezen schilder. Zijn vrouw Stephanie had evenmin horeca-ervaring bij de start van hun avontuur. (lees verder onder de afbeelding)

Toast met paddenstoelen en ricotta. © PS

“Toch wisten we heel snel dat dit iets voor ons was. We hebben doorheen de jaren veel geleerd en verschillende keren het roer omgesmeten. Je moet je kunnen aanpassen, dat is heel belangrijk is deze sector.” We beëindigen ons feestmaal met een traditionele eton mess, een zoete specialiteit van de chef.

‘t Klein Gewin, Grote Dijk 12 in Diksmuide –www.kleingewin.be. Meer adressen opwww.hetlekkerewesten.be

