Lekker gezellig bij de brug in Restaurant Plassendale

Restaurant Plassendale ligt heel idyllisch vlak bij de nieuwe grote Plassendalebrug over het Kanaal Brugge-Oostende. ‘s Zomers is het er ook prettig zitten op het terras met zicht op de op het kanaal varende boten en de fietsers langs het jaagpad.

Bram Coenen en Alicia Brutein werkten samen in verschillende restaurants. Op zoek naar een eigen zaak in de streek, ontdekten ze bijna twintig jaar geleden het toen wat verouderde estaminet Plassendale en besloten het nieuw leven in te blazen. Sindsdien ontvangen ze er ongedwongen en hartelijk hun gasten, een mix van leeftijden, locals en tweedeverblijvers.

Bram Coenen. © Michael Dehaspe Westtoer

Wij voelen ons in elk geval meteen thuis in het sober en helder ingerichte restaurant, waar de oude foto van het vroegere Plassendale de blikvanger is. Alicia zorgt er in haar eentje en met flair voor dat het niemand aan ook maar iets ontbreekt. Terwijl Bram de borden vult met zijn Frans geïnspireerde, lokale en seizoensgebonden keuken. De kaart stelt klassiekers voor als gebakken roggenvleugel met kappertjes, sliptongetjes en garnaalkroketjes, huisgerookte zalm en ribeye Hereford. Maar Bram speelt ook graag in op het aanbod van het moment, ook al omdat vaste gasten zo telkens iets nieuws kunnen proeven. Wij kiezen voor de suggesties van die dag. Een perfect bereid voorgerechtje van gebakken hoppescheuten met een gepocheerd eitje en kraakverse Oostendse garnalen de trots van het huis -, gevolgd door een al even secuur gebakken onglet met verse frietjes en een fris slaatje. De wijnkaart is zorgzaam samengesteld, ook Belgische wijnen vinden er een plaatsje op. Maar ook whiskyliefhebbers ronden hier een gesmaakte avond in schoonheid af.

Restaurant Plassendale, Oudenburgsesteenweg 123 in Oostende, www.restaurant-plassendale.be – meer adressen op www.hetlekkerewesten.be