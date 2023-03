Gaat Shari Grace achterna? “Ze heeft op alle vlakken al grote stappen vooruit gezet”

Grace Verbeke is tot op heden de enige West-Vlaamse winnares van de Ronde van Vlaanderen bij de dames. Met Shari Bossuyt (22) zit echter iemand in de wachtkamer die op termijn haar opvolgster zou kunnen worden. Ook analiste en ex-renster Ine Beyen ziet potentieel: “Hoe ze in Gent-Wevelgem reed, was heel straf.”

Vijftiende in de Omloop het Nieuwsblad, vijfde in Classic Brugge-De Panne, tiende in Gent-Wevelgem en etappewinnares in de Ronde van Normandië. Shari Bossuyt heeft dit voorjaar een enorme stap vooruit gezet. In de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen wordt zij dan ook dé West-Vlaamse om in het oog te houden. Dat ziet ook Ine Beyen, analiste en commentator voor Sporza en zelf oud-renster. “Ik vind dat Shari op veel vlakken heel wat progressie geboekt heeft. Ze is de afgelopen jaren zowel op de piste als op de weg heel gestaag gegroeid. Het mooie is ook dat ze daarin Lotte Kopecky gevonden heeft, want net als Lotte heeft Shari de piste nodig om beter te worden op de weg. Afgelopen winter zag je op de piste eigenlijk al dat we veel van haar mochten verwachten.”

Sneller top dan verwacht

Nochtans zorgde de sleutelbeenbreuk die Bossuyt eind december opliep ook bij Beyen voor enig voorbehoud. “Ze is veel sneller top dan verwacht”, aldus Beyen. “Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht, of toch zeker niet zo snel. In dat opzicht was het volgens mij ook niet slecht dat ze in aanloop naar de Ronde geen overvol programma had. Vorig seizoen moest ze vaak invallen, maar hopelijk kunnen ze bij de ploeg haar belasting dit jaar iets beter controleren. We mogen immers niet vergeten dat ze nog heel jong is, hé. ”

“Shari leest de koers heel erg goed” – Ine Beyen

De wereldkampioene ploegkoers op de piste wilde dit seizoen de aansluiting maken met de wereldtop én haar eerste overwinning in een profkoers boeken. Beide doelen kon ze ondertussen afvinken. Vooral met haar prestatie in Gent-Wevelgem maakte Shari indruk op Beyen. “Die eerste profoverwinning in de Ronde van Normandië heeft haar sowieso een boost gegeven, maar vooral hoe ze in Gent-Wevelgem reed, vond ik heel straf. Ze zat toen twee keer mee in de juiste ontsnapping en ging in het slot dan ook nog eens in de tegenreactie. Shari nam toen echt de koers in handen.”

Klassieke werk

Net daar ligt volgens Beyen ook de grote kwaliteit van Bossuyt: “Als we haar wedstrijden bekijken, zie je dat ze op alle vlakken stappen heeft gezet, maar het valt me vooral op hoe goed ze is in het lezen van een wedstrijd. Shari is heel vaak mee in de juiste ontsnapping en op de beslissende momenten is ze altijd attent.”

Zondag zal Bossuyt al dat goede ook willen bevestigen in De Ronde. Maar wanneer mag ze tevreden zijn? “Dat kan je niet zeggen, want veel hangt af van de koersomstandigheden, de ploegorders en de rolverdeling binnen de ploeg. Maar hoe dan ook mag Shari met vertrouwen aan de start staan. Ze heeft ondertussen bewezen dat ze echt wel iemand is voor het klassieke werk. Ze heeft daarbij ook het voordeel dat ze goed tegen slecht weer kan. Andere rensters kunnen daar veel minder goed tegen, maar Shari verteert dat goed. Ze is een echte Flandrienne.”