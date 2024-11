Van de TAC Rally in Tielt tot wereldkampioen in Japan: de weg van copiloot Martijn Wydaeghe (32) naar de wereldtop

Na een intens seizoen met een zinderende slotmanche veroverde Martijn Wydaeghe afgelopen weekend samen met Thierry Neuville de wereldtitel rally. Het werd voor de 32-jarige Winkelnaar de realisatie van een jongensdroom na een indrukwekkend parcours, dik twaalf jaar na zijn debuut in de Tieltse TAC Rally. Een portret van een harde werker die altijd met beide voeten op de grond bleef.

Martijn Wydaeghe groeide op in Sint-Eloois-Winkel als jongste in een gezin van drie. Vader Geert wakkert er bij zijn twee zonen de interesse voor wielrennen en rally aan. Zowel Jeroen als zijn tien jaar jongere broer Martijn beginnen eerst even te koersen, maar de rallysport haalt uiteindelijk de bovenhand. “Martijn woog een beetje te licht op de fiets, letterlijk en figuurlijk”, lacht Geert Wydaeghe. “Toen Jeroen begon als copiloot was Martijn er altijd bij om hem te volgen. Zo waste hij de ramen van de rallywagen. In 2012 is hij er dan zelf mee begonnen. Eerst met Peter Dezeure in de TAC Rally en daarna met Jeroen, die toen zelf eens het stuur nam.”

De 20-jarige Wydaeghe is vastbesloten om het te maken en vraagt Fréderic Miclotte, op dat moment corijder van Freddy Loix, om tips. “Hij was echt bezeten en wilde de rally’s telkens tot in de puntjes voorbereiden”, zegt vader Wydaeghe. “Zo maakte hij zelfs roadbooks voor het serviceteam en dat viel natuurlijk in de smaak. Hij haalde echt voldoening uit zijn werk en dat stimuleerde hem natuurlijk. Voor de Rally van Staden vroeg Miclotte last minute of hij naast Philip Cracco wou zitten, want zijn vrouw moest bevallen. Vanaf dan is zijn carrière eigenlijk in een stroomversnelling geraakt.”

Fast Freddy

Cracco apprecieert het werk van Wydaeghe enorm en dankzij de betreurde ondernemer kan hij amper een dik jaar na zijn debuut zijn eerste WK-rally rijden. Vervolgens navigeert hij Cracco’s zoon Pieterjanmichiel, die Freddy Loix als coach heeft. Fast Freddy neemt de Winkelnaar mee als corijder tijdens testsessies en brengt hem ook in contact met de beloftevolle Nederlander Mats Van den Brand, met wie hij in 2015 verder WK-ervaring opdoet.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Craig Breen en Paul Nagle in 2021 in Ieper. © DUFOUR FABIEN Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

In 2016 wordt Wydaeghe gecontacteerd door geboren Oostendenaar Alain Penasse, op dat moment teammanager bij Hyundai. Hij is op zoek naar een jonge copiloot om de Zuid-Koreaan Chewon Lim mee klaar te stomen voor het grote werk. Wydaeghe zet zijn job als thuisverpleger stop en mag zich dan al, amper 24 jaar oud, professioneel copiloot noemen. Bij Hyundai Motorsport in het Duitse Alzenau, waar hij tussen de rally’s door werkt, leert hij ook Thierry Neuville kennen. “Het is altijd mijn droom geweest om voor een fabrieksteam te rijden en die droom is ondertussen werkelijkheid geworden”, vertelde hij toen in een interview voor deze krant. “Ik hoop in elk geval om nog lange tijd op dit niveau te kunnen verder doen en ooit mee te strijden voor de wereldtitel.” Het blijken profetische woorden te zijn.

Franstalig

Het avontuur met Lim stopt eind 2017, maar lang hoeft Wydaeghe niet te wachten op een nieuw zitje. De Belgische autosportfederatie RACB vraagt hem om Brusselaar Guillaume de Mévius te navigeren. Drie seizoenen langen verdedigen Wydaeghe en de Mévius de kleuren van het RACB National Team in zowel het BK als WRC2, de opstapklasse in het WK. Wydaeghe leest de nota’s in het Frans en dat blijkt cruciaal voor het volgende hoofdstuk in zijn carrière. Begin 2021 wordt hij namelijk in allerijl opgebeld door Thierry Neuville. De Hyundai-rijder is op dat moment dringend op zoek naar een nieuwe Franstalige corijder voor het start van het nieuwe WK-seizoen.

© Bastien Baudin Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Een derde plek bij hun debuut in de Rally van Monte Carlo is de start van een langdurige samenwerking. “Ik heb hier jaren heel hard voor gewerkt en veel voor opgeofferd”, vertelt Wydaeghe na afloop.

“We hebben jaren alles opgeofferd om dit te bereiken” – Martijn Wydaeghe

“Nu ik op die plek sta, laat ik me ook niet zomaar wegdrummen.” Neuville en Wydaeghe stapelen de podiumplaatsen op en in augustus, wanneer het WK voor het eerst België aandoet, volgt in de Ypres Rally hun eerste gezamenlijke zege. Acht keer stonden ze intussen al samen op het hoogste schavot van een WK-podium. Tot het einde meestrijden voor de titel lukt die eerste drie seizoenen echter nooit. Af en toe een fout, soms een nukkige Hyundai of gewoon ook iets betere tegenstanders, zoals het Finse goudhaantje Kalle Rovanperä.

Regelmaat

Dit seizoen lijken eindelijk alle puzzelstukjes perfect in elkaar te vallen. Het Hyundai-duo zet meteen de toon met een klinkende zege in de Rally van Monte Carlo en staat daarna de leiding in het WK niet meer af. Benadeeld door het openen en schoonvegen van het parcours lukt het hen enkel nog eens te winnen in Griekenland, maar in alle manches pakken ze telkens wel broodnodige punten. Regelmaat is het sleutelwoord, een schuiver in Sardinië en enkele kleine technische issues niet te na gesproken.

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kroonden zich in Japan tot eerste Belgische wereldkampioenen rally. © Massimo Bettiol Getty Images

De beslissing over de titel valt pas tijdens de slotmanche in Japan. Het wordt een zenuwslopend weekend met op vrijdag een tijdrovend motorprobleem, op zaterdag een knappe remonte en op zondag de crash van teamgenoot Ott Tänak die de titelstrijd uiteindelijk in een beslissende plooi legt. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe mogen zich de allereerste Belgische wereldkampioenen rally noemen.

“Ik ben ook maar een simpele West-Vlaming”, zegt Wydaeghe vlak na de finish, overmand door emoties en verwijzend naar streekgenoot Yves Lampaert. Ook al verblijft hij intussen in Andorra, het typeert de nog steeds even toegankelijke Wydaeghe dat hij zijn roots niet verloochent. Een harde werker tout court, ambitieus maar steeds down to earth. Een simpele West-Vlaming met intussen een wereldtitel op zijn palmares. (Jeroen D’hulster)